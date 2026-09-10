Kancelaria Prezydenta zwraca uwagę, że przy wyborze Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego mogło dojść do poważnego naruszenia prawa. Do Sejmu wpłynęło pismo, w którym zwróciła się ona o wyjaśnienie wątpliwości dot. spełnienia przez byłego ministra wymogów formalnych. Chodzi przede wszystkim o wymagany staż wykonywania zawodu radcy prawnego. Do pisma w rozmowie z PAP odniósł się marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty.

- „Obowiązkiem pana prezydenta jest przyjąć przysięgę. Jeżeli pan prezydent nie dopełni swoich obowiązków, to będzie sytuacja, która pewnie będzie wymagała reakcji ze strony sędziego, to znaczy pana Berka”

- stwierdził lider Nowej Lewicy.

Prof. Piotrowski: Sejm jest związany prawem

Ceniony konstytucjonalista, prof. Ryszard Piotrowski zwraca jednak uwagę, że „w świetle dotychczasowego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego prezydent może brać pod uwagę formalną prawidłowość dokonanego przez Sejm wyboru, ponieważ Sejm jest związany prawem”.

- „O ile prezydent nie ma tutaj kompetencji do oceny merytorycznej trafności rozstrzygnięć Sejmu w tym zakresie, zwłaszcza co do kwalifikacji wybranego, to może brać pod uwagę to, że Sejm przy dokonywaniu wyboru jest związany wymaganiami prawa – znaczy musi tego wyboru dokonywać zgodnie z ustawą o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego”

- wyjaśnił w rozmowie z portalem wPolityce.pl.

- „Jeśli są wątpliwości dotyczące konkretnych przepisów tej ustawy, to znaczy czy dokonany przez Sejm wybór sędziego jest zgodny z wymaganiami określonymi w ustawie, no to tutaj prezydent powinien zmierzać do rozstrzygnięcia tych wątpliwości”

- dodał.

To właśnie zrobił prezydent, kierując do Sejmu pismo w tej sprawie.

- „Ale w każdym razie, dokonując przyjęcia ślubowania od sędziego Trybunału wybranego przez Sejm, prezydent jest związany także ustawą o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego. To znaczy musi sprawdzić, czy ta ustawa została przez Sejm uszanowana, ponieważ Sejm jest nią związany”

- podkreślił prof. Piotrowski.