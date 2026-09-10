Jak rozwija się rynek telemedycyny w 2026 roku?

Ważnym impulsem do dalszych zmian jest ustawa z 15 maja 2026 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z rozwojem usług e-zdrowia. Prezydent podpisał ją 11 czerwca, a zasadnicza część przepisów weszła w życie 1 lipca. Nowe regulacje mają ułatwiać dostęp do danych medycznych, poprawiać koordynację opieki oraz rozszerzać możliwości wykorzystywania rozwiązań cyfrowych w ochronie zdrowia.

Telemedycyna coraz mocniej wpisuje się w system ochrony zdrowia

Polacy od lat korzystają już z e-recept, e-skierowań czy Internetowego Konta Pacjenta. Rozwój tych usług sprawił, że wiele czynności, które wcześniej wiązały się z koniecznością osobistej wizyty w placówce, można dziś przeprowadzić znacznie sprawniej.

Kolejnym etapem jest coraz lepsze łączenie poszczególnych elementów systemu. Chodzi nie tylko o możliwość wystawienia elektronicznej recepty czy skierowania, ale również o dostęp lekarza – w granicach określonych przepisami – do informacji potrzebnych do oceny sytuacji pacjenta.

Cyfryzacja ogranicza także znaczenie tradycyjnej dokumentacji papierowej. W efekcie informacje dotyczące leczenia mogą być łatwiej dostępne zarówno dla pacjenta, jak i uprawnionych pracowników medycznych.

Rozwijane są ponadto rozwiązania pozwalające na zdalne monitorowanie określonych parametrów zdrowotnych przy wykorzystaniu certyfikowanych urządzeń medycznych. W przyszłości takie systemy mogą mieć szczególne znaczenie w opiece nad osobami przewlekle chorymi, starszymi czy wymagającymi regularnej kontroli.

Z jakich usług telemedycznych korzystają pacjenci?

Najbardziej rozpoznawalną formą telemedycyny pozostają zdalne konsultacje z lekarzem. W zależności od rodzaju dolegliwości lekarz może podczas takiej rozmowy zebrać wywiad, przeanalizować przekazane informacje oraz zdecydować o dalszym postępowaniu.

Teleporada może być przydatna między innymi w sytuacjach, gdy pacjent potrzebuje konsultacji dotyczącej dalszego leczenia, omówienia objawów czy oceny, czy konieczne jest osobiste zgłoszenie się do placówki.

Rynek usług komercyjnych również dynamicznie się rozwija. Pacjenci mogą znaleźć w internecie serwisy oferujące możliwość uzyskania konsultacji lekarskiej i – jeżeli istnieją ku temu wskazania medyczne – recepty. Przykładem takich usług jest e-recepta najtaniej. Warto jednak pamiętać, że cena nie powinna być jedynym kryterium wyboru świadczenia medycznego. Istotne są również zasady przeprowadzania konsultacji, możliwość przekazania lekarzowi potrzebnych informacji oraz bezpieczeństwo danych pacjenta.

Samo zgłoszenie zapotrzebowania na lek nie oznacza automatycznego wystawienia recepty. Każdorazowo decyzję podejmuje lekarz po dokonaniu oceny medycznej.

Teleporada nie zastępuje każdego badania

Rozwój telemedycyny nie oznacza końca tradycyjnych wizyt lekarskich. Oba sposoby kontaktu mogą się uzupełniać.

Konsultacja z lekarzem online (teleporada) może pozwolić pacjentowi opisać objawy, przedstawić dotychczasowy przebieg leczenia oraz uzyskać zalecenia dotyczące dalszego postępowania. Jeżeli jednak lekarz uzna, że do prawidłowej oceny stanu zdrowia potrzebne jest badanie fizykalne, diagnostyka laboratoryjna albo obrazowa, może zalecić wizytę stacjonarną.

To właśnie właściwe rozgraniczenie sytuacji, które można bezpiecznie oceniać zdalnie, od tych wymagających bezpośredniego kontaktu lekarza z pacjentem będzie jednym z najważniejszych elementów dalszego rozwoju rynku.

Sztuczna inteligencja wkracza do cyfrowej medycyny

Kolejnym kierunkiem zmian jest wykorzystywanie sztucznej inteligencji. Nie chodzi przy tym o zastąpienie lekarzy algorytmami, lecz przede wszystkim o wspomaganie analizy danych, organizacji opieki i obsługi pacjentów.

Systemy wykorzystujące AI mogą pomagać między innymi w porządkowaniu dużych zbiorów informacji, automatyzacji części procesów administracyjnych czy usprawnianiu kontaktu pacjenta z placówką.

Znaczenie takich rozwiązań będzie rosło wraz z ilością danych gromadzonych w systemach ochrony zdrowia. Jednocześnie ich wykorzystywanie wymaga odpowiednich zabezpieczeń i jasnego określenia odpowiedzialności za podejmowane decyzje.

Bezpieczeństwo danych jednym z największych wyzwań

Im większa część ochrony zdrowia przenosi się do świata cyfrowego, tym większego znaczenia nabiera cyberbezpieczeństwo. Informacje dotyczące zdrowia należą przecież do najbardziej wrażliwych danych.

Opublikowane w sierpniu 2026 roku wyniki kolejnej edycji badania stopnia informatyzacji podmiotów wykonujących działalność leczniczą pokazują, że elektroniczna dokumentacja medyczna, e-recepty i e-skierowania stały się już powszechnymi elementami funkcjonowania placówek. Jednocześnie do obszarów wymagających dalszego rozwoju zaliczono właśnie sztuczną inteligencję, analitykę danych i cyberbezpieczeństwo.

Dla pacjenta oznacza to, że przy wyborze usług telemedycznych warto zwracać uwagę nie tylko na szybkość czy cenę, ale również na sposób realizowania konsultacji i ochrony przekazywanych informacji.

Szybki dostęp do lekarza nie oznacza automatycznej recepty

Jedną z przyczyn popularności telemedycyny jest możliwość szybkiego nawiązania kontaktu z lekarzem. Ma to znaczenie szczególnie wtedy, gdy pacjent nie może łatwo dostać się do swojej przychodni albo potrzebuje konsultacji poza standardowymi godzinami jej pracy.

Na rynku dostępne są także rozwiązania takie jak recepta na cito, pozwalające na szybsze przeprowadzenie procedury konsultacyjnej. Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że szybkość obsługi nie zmienia zasad wykonywania zawodu lekarza. Wystawienie recepty zawsze powinno być poprzedzone oceną stanu pacjenta i pozostaje indywidualną decyzją lekarza.

W razie wątpliwości lekarz może odmówić przepisania danego preparatu, poprosić o dodatkowe informacje albo skierować pacjenta na tradycyjne badanie.

W jakim kierunku będzie rozwijać się telemedycyna?

Najbliższe lata prawdopodobnie przyniosą jeszcze większą integrację elektronicznej dokumentacji, centralnej e-rejestracji, teleporad i systemów zdalnego monitorowania zdrowia. Jednocześnie coraz większą rolę mogą odgrywać narzędzia wykorzystujące sztuczną inteligencję oraz rozwiązania pozwalające na sprawniejszą wymianę informacji pomiędzy uczestnikami procesu leczenia.

Nie oznacza to jednak przeniesienia całej medycyny do internetu. Najbardziej prawdopodobny jest model hybrydowy, w którym część kontaktów i czynności administracyjnych odbywa się zdalnie, natomiast diagnostyka i leczenie wymagające fizycznego badania pacjenta pozostają domeną placówek stacjonarnych.

O powodzeniu cyfrowej transformacji zdecyduje więc nie tylko liczba dostępnych usług, ale przede wszystkim ich jakość, bezpieczeństwo oraz właściwe połączenie nowych technologii z tradycyjną opieką medyczną.