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Niemcy

Niemieccy biskupi zaniepokojeni zwycięstwem AfD w wyborach

Biskup Gerhard Feige z Magdeburga po wyborach w Saksonii-Anhalcie, w których zwycięzcą okazała się Alternatywa dla Niemiec (AfD), we wspólnym oświadczeniu z liderami zborów protestanckich wezwał wygraną partię do „pełnego poszanowania (...) związkowej konstytucji, jak również ustawy zasadniczej oraz stania na straży godności wszystkich ludzi”. Bp Feige dodał: „Każdy, kto pragnie przyjąć odpowiedzialność rządową, także przyjmuje odpowiedzialność za wszystkich ludzi w naszym państwie”.

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Niemieccy biskupi w Wiesbaden, 2023
Niemieccy biskupi w Wiesbaden, 2023 · fot. Martin Kraft - Eigenes Werk (Wikipedia), CC BY-SA 4.0

AfD uzyskała 43,8 proc. głosów w minioną niedzielę w wyborach do parlamentu krajowego Saksonii-Anhalt. Zwycięstwo to może jednak prowadzić do impasu, jeśli chodzi o tworzenie rządu, gdyż do absolutnej większości – mimo historycznego rezultatu – jak wskazują wstępne dane, partii zabrakło tylko 3 miejsc. AfD ma według tych wyników 39 miejsc z 83. Alternatywa dla Niemiec jest określana przez swoich przeciwników jako partia populistyczna, „skrajnie prawicowa” lub ekstremistyczna.

Wspólne oświadczenie, które poparł bp Feige, ostrzega, że wybory „głęboko zmieniły krajobraz polityczny” w kraju związkowym, a rezultaty są postrzegane „z wielkim zaniepokojeniem”. Z kolei bp Heiner Wilmer, przewodniczący niemieckiej Konferencji Biskupów, dołączył do oświadczenia chrześcijańskich liderów w osobnej wypowiedzi, w której stwierdził: „Nasze najgorsze obawy się potwierdziły, ale musimy zaakceptować wyniki”.

Krytycznie do deklaracji biskupów odniósł się kard. Gerhard Müller, który na portalu kath.net napisał, że „w żadnym wypadku nie powinni rzucać na szale swego autorytetu duchowego” wspierając lub przeciwstawiając się jakiejś partii politycznej. Ostrzegł też biskupów niemieckich, że nie powinni „nadużywać duchowej władzy dla celów politycznych”.

 

jjf/ewtnnews.com

Źródło: mp/Fronda.pl

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