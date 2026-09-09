Jak już informowaliśmy, AfD zwyciężyła w wyborach w Saksonii-Anhalcie z wynikiem 43,8 proc. głosów. Jeśli uda jej się pozyskać koalicjanta lub przeciągnąć niektórych deputowanych na swoją stronę, może po raz pierwszy stworzyć rząd na poziomie kraju związkowego.

Informacja na temat wyników została niezwykle ostro skomentowana przez byłą kanclerz:

„To po prostu szokujące. Przynajmniej tak to odczułam. I nikt nie próbował tego upiększać - nawet CDU”.

Merkel dodała przy tym, że mamy do czynienia z „prawdziwym punktem zwrotnym” w historii Republiki Federalnej Niemiec.