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Niemcy

„Szokujące. To punkt zwrotny”. Merkel zabrała głos po wygranej AfD

Angela Merkel skomentowała ostatni wynik wyborczy Alternatywy dla Niemiec. Była kanclerz Niemiec przyznała, że było to dla niej szokiem.

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Była kanclerz Niemiec Angela Merkel
Była kanclerz Niemiec Angela Merkel · fot. Arno Mikkor (EU2017EE) via Flickr CC 2.0

Jak już informowaliśmy, AfD zwyciężyła w wyborach w Saksonii-Anhalcie z wynikiem 43,8 proc. głosów. Jeśli uda jej się pozyskać koalicjanta lub przeciągnąć niektórych deputowanych na swoją stronę, może po raz pierwszy stworzyć rząd na poziomie kraju związkowego.

Informacja na temat wyników została niezwykle ostro skomentowana przez byłą kanclerz:

„To po prostu szokujące. Przynajmniej tak to odczułam. I nikt nie próbował tego upiększać - nawet CDU”.

Merkel dodała przy tym, że mamy do czynienia z „prawdziwym punktem zwrotnym” w historii Republiki Federalnej Niemiec. 

Źródło: dam/wp.pl

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