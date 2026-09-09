Komisja śledcza ws. Zondacrypto? Oto, co sądzą Polacy

O zdanie w tej kwestii Polaków zapytał IBRiS. W sondażu przeprowadzonym na zlecenie „Rzeczpospolitej” twierdząco odpowiedziało 46,6 proc. jego uczestników, przy czym 22 proc. „zdecydowanie”.

Co ciekawe, przeciwnego zdania jest 43,3 proc. respondentów, przy czym 24,3 proc. „zdecydowanie”. Zdania nie ma 10,1 proc. uczestników sondażu. Widać więc, że Polacy są mocno podzieleni jeśli chodzi o zdanie w tej kwestii.

Autorzy sondażu sprawdzili też, jak wygląda opinia Polaków w zależności od poglądów politycznych. Okazuje się, że spośród wyborców koalicji rządzącej pomysł powstania komisji popiera 38,3 proc. badanych, a przeciwnego zdania jest aż 59,4 proc. i tylko 1,8 proc. nie ma zdania.

Jeśli chodzi o wyborców ugrupowań znajdujących się w opozycji – powołania komisji chce 38,3 proc., a 44,5 proc. ma odmienne zdanie. Opinii w sprawie nie posiada 17,2 proc. badanych. Jeśli chodzi o osoby niegłosujące lub niezdecydowane – za powstaniem komisji jest 66,7 proc. respondentów, a 24,6 proc. jest temu przeciwnych i 8,7 proc. nie ma zdania. Sondaż przeprowadzono w dniach 4-5 września.