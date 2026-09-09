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Polityka

Ślubowanie Berka bez udziału prezydenta? Oto, co powiedział Żurek

Sejm wybrał Macieja Berka, byłego ministra nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu i bliskiego współpracownika premiera Donalda Tuska, na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja zapadła w piątek, 4 września, ale wciąż nie wiadomo, czy prezydent Karol Nawrocki odbierze od niego ślubowanie. Tymczasem Waldemar Żurek już teraz nie ma obaw w tej kwestii. Oto, co powiedział.

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Waldemar Żurek
Waldemar Żurek · fot. Kancelaria Sejmu fot. Aleksander Zieliński via Wikipedia, CC BY 4.0

Pytany wczoraj na antenie TVN24 o możliwe komplikacje z zaprzysiężeniem zapewnił, że rząd „ma ten scenariusz już opanowany". Dodał przy tym:

„Prezydent liczy, że będzie łamał konstytucję, a my będziemy siedzieć i płakać, bo demokraci to tacy są”.

Żurek unikał jednak jednoznacznej deklaracji, czy Berek złoży przyrzeczenie w Sejmie – tak jak czterech innych sędziów TK wybranych w marcu, od których prezydent nie przyjął ślubowania. Zaznaczył jedynie, że decyzja należy do samego Berka i zapewnił, że Trybunał „uzdrowią niezależni sędziowie, którzy mają charakter i kręgosłup".

Przejście Berka do TK prosto z rządu Donalda Tuska, który nazywał go swoją „prawą ręką", budzi kontrowersje nie tylko w szeregach opozycji, lecz także wśród samych koalicjantów. Przypomina się bowiem, że przed wyborami obecna władza obiecywała „odpolitycznienie wymiaru sprawiedliwości".

Źródło: TVN24,dorzeczy.pl

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