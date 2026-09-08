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Polityka

„Postanowił iść w niepoczytalność”. Szef KPRP odpowiada premierowi

„(…) przyjęcie ustawy prezydenckiej to jest prosty test, czy jest Pan jeszcze Prezesem Rady Ministrów, który chce uregulować rynek kryptoaktywów, czy jest Pan kryptopremierem budującym kryptopaństwo chroniące złodziei i oszustów” – zwrócił się do premiera szef KPRP.

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Fot. screenshot: YouTube (Radio ZET, Donald Tusk - kanał oficjalny)
Fot. screenshot: YouTube (Radio ZET, Donald Tusk - kanał oficjalny)

Prezydent Karol Nawrocki wyciągnął gotową do współpracy rękę w kierunku rządu i zaproponował własny projekt ustawy regulującej kwestie związane z kryptowalutami. Najwyraźniej jednak premierowi nie zależy na współdziałaniu i realnym rozwiązaniu tych kwestii. Donald Tusk przystąpił do agresywnego ataku. Na jego wystąpienie zareagował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

- „Panie Premierze Donaldzie Tusku, od dłuższego czasu dzieje się z Panem coś niepokojącego. Raz powołuje się Pan na patocelebrytę, innym razem na wyjaśnienia bandytów X i Y, związanych, jak sam Pan twierdził, z ruską mafią, a dzisiaj w rozedrganiu i desperacji żałośnie Pan konfabuluje, próbując nieudolnie mnie atakować”

- zwrócił się do szefa rządu.

- „Nie wiem, czy ma Pan jeszcze elementarną zdolność przyswajania faktów, czy też w związku z osłoną, jakiej udzieliliście brudnym, mafijnym, bandyckim interesom w czasie waszych rządów, postanowił Pan już teraz iść w niepoczytalność i w ten sposób budować poprzez bełkot swoją linię obrony na przyszłość”

- dodał.

Następnie minister przywołał fakty, które przeczą narracji szefa rządu. Przypomniał, że proponowana przez rządzących ustawa jedynie pomogłaby upadłej giełdzie kryptowalut Zondacrypto, eliminując z rynku konkurencję. 

- „W Pana ministerstwie finansów konsultowaliście treść waszej ustawy z przedstawicielami Zondacrypto. W Kancelarii Prezydenta ludzi z Zondacrypto nie było, a przepisy pisali uczciwi urzędnicy i legislatorzy”

- napisał.

- „Pan osobiście i pańscy ministrowie uczestniczyliście w wydarzeniach sponsorowanych przez Zondacrypto mimo, że nadzorując służby, jako jedyni powinniście mieć wiedzę o patologiach Zondy”

- dodał.

Wskazał na umorzone w czasach rządów obecnej koalicji śledztwa dot. Zondacrypto oraz na zwłokę prokuratury po niejawnym posiedzeniu Sejmu w tej sprawie. 

- „Zatem przyjęcie ustawy prezydenckiej to jest prosty test, czy jest Pan jeszcze Prezesem Rady Ministrów, który chce uregulować rynek kryptoaktywów, czy jest Pan kryptopremierem budującym kryptopaństwo chroniące złodziei i oszustów”

- zakończył swój wpis.

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