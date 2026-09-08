Prezydent Karol Nawrocki wyciągnął gotową do współpracy rękę w kierunku rządu i zaproponował własny projekt ustawy regulującej kwestie związane z kryptowalutami. Najwyraźniej jednak premierowi nie zależy na współdziałaniu i realnym rozwiązaniu tych kwestii. Donald Tusk przystąpił do agresywnego ataku. Na jego wystąpienie zareagował szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki.

- „Panie Premierze Donaldzie Tusku, od dłuższego czasu dzieje się z Panem coś niepokojącego. Raz powołuje się Pan na patocelebrytę, innym razem na wyjaśnienia bandytów X i Y, związanych, jak sam Pan twierdził, z ruską mafią, a dzisiaj w rozedrganiu i desperacji żałośnie Pan konfabuluje, próbując nieudolnie mnie atakować”

- zwrócił się do szefa rządu.

- „Nie wiem, czy ma Pan jeszcze elementarną zdolność przyswajania faktów, czy też w związku z osłoną, jakiej udzieliliście brudnym, mafijnym, bandyckim interesom w czasie waszych rządów, postanowił Pan już teraz iść w niepoczytalność i w ten sposób budować poprzez bełkot swoją linię obrony na przyszłość”

- dodał.

Następnie minister przywołał fakty, które przeczą narracji szefa rządu. Przypomniał, że proponowana przez rządzących ustawa jedynie pomogłaby upadłej giełdzie kryptowalut Zondacrypto, eliminując z rynku konkurencję.

- „W Pana ministerstwie finansów konsultowaliście treść waszej ustawy z przedstawicielami Zondacrypto. W Kancelarii Prezydenta ludzi z Zondacrypto nie było, a przepisy pisali uczciwi urzędnicy i legislatorzy”

- napisał.

- „Pan osobiście i pańscy ministrowie uczestniczyliście w wydarzeniach sponsorowanych przez Zondacrypto mimo, że nadzorując służby, jako jedyni powinniście mieć wiedzę o patologiach Zondy”

- dodał.

Wskazał na umorzone w czasach rządów obecnej koalicji śledztwa dot. Zondacrypto oraz na zwłokę prokuratury po niejawnym posiedzeniu Sejmu w tej sprawie.

- „Zatem przyjęcie ustawy prezydenckiej to jest prosty test, czy jest Pan jeszcze Prezesem Rady Ministrów, który chce uregulować rynek kryptoaktywów, czy jest Pan kryptopremierem budującym kryptopaństwo chroniące złodziei i oszustów”

- zakończył swój wpis.