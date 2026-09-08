Dzień: wtorek, 8 września 2026 Imieniny: Marii, Adrianny, Serafiny

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Wtorek XXIII tygodnia okresu zwykłego

Polityka

Prokuratura ściga „pomocników” Ziobry. O nowym śledztwie poinformował… rzecznik rządu

Prokuratura wszczęła śledztwo ws. wyjazdu posła Zbigniewa Ziobry do Stanów Zjednoczonych. Śledczy mają sprawdzić, czy byłemu ministrowi w wyjedźcie pomocy udzielili europoseł Adam Bielan lub red. Tomasz Sakiewicz. O działaniach prokuratury poinformował… rzecznik rządu Adam Szłapka.

2 min czytania
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka, Zbigniew Ziobro)
Fot. screenshot: YouTube (Janusz Jaskółka, Zbigniew Ziobro)

O „nowym śledztwie ws. ucieczki Zbigniewa Ziobry” rzecznik rządu poinformował na platformie X.

- „Prokuratura sprawdza, czy Tomasz Sakiewicz i Adam Bielan pomagali mu uniknąć odpowiedzialności karnej”

- napisał.

- „Nikt nie stoi ponad prawem. Trzeba wyjaśnić, kto pomagał Ziobrze”

- dodał.

Zawiadomienie w tej sprawie w maju do prokuratury skierowała kancelaria adwokacka posła KO Romana Giertycha.

- „Ucieczka Zbigniewa Ziobry do USA, która nie udałaby się (...), gdyby nie dwie osoby: Tomasz Sakiewicz i Adam Bielan. Kancelaria mecenasa Giertycha złożyła w maju zawiadomienie, że jest uzasadnione podejrzenie o popełnieniu przestępstwa przez te osoby”

- powiedział dziś poseł Piotr Głowski 

Na początku września parlamentarzyści zostali poinformowani, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w tej sprawie. 

Poseł Karolina Pawliczak mówiła o szerokich kontaktach europosła Adama Bielana w administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych.

- „Wiemy również, że ma szerokie kontakty w środowisku Białego Domu i prawdopodobnie koordynował całą akcją logistyczną, transportową. Zresztą pan Ziobro w USA musi się z czegoś utrzymywać, musi mieć tam kontakty, musi mu ktoś pomagać”

- stwierdziła.

Fundusz Sprawiedliwości 

Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze zarzuty w ramach śledztwa dot. rzekomych nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości stoi jednak na stanowisku, zgodnie z którym w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces z uwagi na działania podejmowane przez rząd Donalda Tuska w sądownictwie. Parlamentarzysta najpierw korzystał z azylu politycznego na Węgrzech, a następnie udał się do Stanów Zjednoczonych. 

 

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej