O „nowym śledztwie ws. ucieczki Zbigniewa Ziobry” rzecznik rządu poinformował na platformie X.
- „Prokuratura sprawdza, czy Tomasz Sakiewicz i Adam Bielan pomagali mu uniknąć odpowiedzialności karnej”
- napisał.
- „Nikt nie stoi ponad prawem. Trzeba wyjaśnić, kto pomagał Ziobrze”
- dodał.
Zawiadomienie w tej sprawie w maju do prokuratury skierowała kancelaria adwokacka posła KO Romana Giertycha.
- „Ucieczka Zbigniewa Ziobry do USA, która nie udałaby się (...), gdyby nie dwie osoby: Tomasz Sakiewicz i Adam Bielan. Kancelaria mecenasa Giertycha złożyła w maju zawiadomienie, że jest uzasadnione podejrzenie o popełnieniu przestępstwa przez te osoby”
- powiedział dziś poseł Piotr Głowski
Na początku września parlamentarzyści zostali poinformowani, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w tej sprawie.
Poseł Karolina Pawliczak mówiła o szerokich kontaktach europosła Adama Bielana w administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych.
- „Wiemy również, że ma szerokie kontakty w środowisku Białego Domu i prawdopodobnie koordynował całą akcją logistyczną, transportową. Zresztą pan Ziobro w USA musi się z czegoś utrzymywać, musi mieć tam kontakty, musi mu ktoś pomagać”
- stwierdziła.
Fundusz Sprawiedliwości
Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze zarzuty w ramach śledztwa dot. rzekomych nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości stoi jednak na stanowisku, zgodnie z którym w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces z uwagi na działania podejmowane przez rząd Donalda Tuska w sądownictwie. Parlamentarzysta najpierw korzystał z azylu politycznego na Węgrzech, a następnie udał się do Stanów Zjednoczonych.
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