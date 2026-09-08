O „nowym śledztwie ws. ucieczki Zbigniewa Ziobry” rzecznik rządu poinformował na platformie X.

- „Prokuratura sprawdza, czy Tomasz Sakiewicz i Adam Bielan pomagali mu uniknąć odpowiedzialności karnej”

- napisał.

- „Nikt nie stoi ponad prawem. Trzeba wyjaśnić, kto pomagał Ziobrze”

- dodał.

Zawiadomienie w tej sprawie w maju do prokuratury skierowała kancelaria adwokacka posła KO Romana Giertycha.

- „Ucieczka Zbigniewa Ziobry do USA, która nie udałaby się (...), gdyby nie dwie osoby: Tomasz Sakiewicz i Adam Bielan. Kancelaria mecenasa Giertycha złożyła w maju zawiadomienie, że jest uzasadnione podejrzenie o popełnieniu przestępstwa przez te osoby”

- powiedział dziś poseł Piotr Głowski

Na początku września parlamentarzyści zostali poinformowani, że Prokuratura Okręgowa w Warszawie wszczęła śledztwo w tej sprawie.

Poseł Karolina Pawliczak mówiła o szerokich kontaktach europosła Adama Bielana w administracji prezydenta Stanów Zjednoczonych.

- „Wiemy również, że ma szerokie kontakty w środowisku Białego Domu i prawdopodobnie koordynował całą akcją logistyczną, transportową. Zresztą pan Ziobro w USA musi się z czegoś utrzymywać, musi mieć tam kontakty, musi mu ktoś pomagać”

- stwierdziła.

Fundusz Sprawiedliwości

Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze zarzuty w ramach śledztwa dot. rzekomych nieprawidłowości przy wydatkowaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Były minister sprawiedliwości stoi jednak na stanowisku, zgodnie z którym w Polsce nie może liczyć na uczciwy proces z uwagi na działania podejmowane przez rząd Donalda Tuska w sądownictwie. Parlamentarzysta najpierw korzystał z azylu politycznego na Węgrzech, a następnie udał się do Stanów Zjednoczonych.