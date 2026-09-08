Po ponownym przeliczeniu podpisów na listach poparcia, Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowała następujące kandydatury: Michał Drewnicki (PiS), Jan Hoffman (współinicjator akcji referendalnej ws. odwołania Aleksandra Miszalskiego), Aleksander Owca (Razem), Monika Piątkowska (KWW Moniki Piątkowskiej Ponad Podziałami z poparciem KO i PSL), Łukasz Gibała (Kraków dla Mieszkańców) i Michał Klamka (Konfederacja Korony Polskiej).

Odmówiono rejestracji Marianowi Banasiowi, Bartoszowi Bocheńczakowi, Stanisławowi Kułachowi i Marcie Ratuszyńskiej, którym przysługuje prawo do odwołania się do komisarza wyborczego, a następnie do Państwowej Komisji Wyborczej.

Konfederacja wypadła z wyścigu

Kandydatowi Konfederacji Bartoszowi Bocheńczakowi, wedle medialnych doniesień, zabrakło 50 podpisów.

- „Nie będę snuł teorii spiskowych, szukał winnych ani przerzucał odpowiedzialności na kogokolwiek. Uważałem, że złożenie niemal 5000 podpisów zapewni nam wystarczający margines bezpieczeństwa. Jak się okazało - pomyliłem się”

- pisał na X.com.

Prezes Nowej Nadziei Sławomir Mentzen przekazał, że z uwagi na tę kompromitację odwołał Bocheńczaka z funkcji prezesa okręgu krakowskiego.