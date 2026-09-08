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Wieści z kraju

Co dalej z PKOI? Jest stanowisko Prezydium Zarządu

Polski Komitet Olimpijski poinformował, że w poniedziałek odbędzie się posiedzenie Zarządu PKOI-u, które zdecyduje o działaniach w związku z zatrzymaniem prezesa Radosława Piesiewicza.

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Fot. screenshot: YouTube (Telewizja Republika)
Fot. screenshot: YouTube (Telewizja Republika)

Dziś odbyło się posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego.

- „W dniu 8 września 2026 r. podczas posiedzenia Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego ustalono termin posiedzenia Zarządu PKOl na najbliższy poniedziałek 14 września na godz. 13:00. Prezydium Zarządu PKOl rekomenduje Zarządowi przyjęcie wykładni art. 21 Statutu PKOl oraz dalsze kroki zależne od dokonanej wykładni, w tym w myśl tego przepisu ewentualne powierzenie pełnienia funkcji Prezesa jednemu z wiceprezesów PKOl do końca obecnej kadencji”

- poinformowano w komunikacie.

Zgodnie ze wskazanym artykułem statutu, „w przypadku ustąpienia lub niemożności pełnienia funkcji przez Prezesa PKOl, Zarząd na mocy uchwały powierza pełnienie tej funkcji jednemu z wiceprezesów, na okres do najbliższego Walnego Zgromadzenia Sprawozdawczo-Wyborczego tj. do końca kadencji organów władzy PKOl”. Jeżeli więc Zarząd PKOI-u przychyli się do tej rekomendacji, w poniedziałek poznamy pełniącego funkcję prezesa PKOI-u. 

Źródło: Przegladsportowy.onet.pl, Fronda.pl

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