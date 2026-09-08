Archidiecezja opublikowała na swojej stronie internetowej oświadczenie w tej sprawie.

- „Archidiecezja Łódzka informuje, że kanał Archidiecezji Łódzkiej w serwisie YouTube został usunięty przez platformę bez wcześniejszej wiedzy i zgody administratorów kanału. Decyzja ta została podjęta bez uprzedniego kontaktu z administratorami oraz bez możliwości wyjaśnienia sytuacji przed usunięciem kanału. Wraz z kanałem niedostępne stały się publikowane na nim materiały, w tym transmisje, homilie, wywiady, relacje z wydarzeń oraz inne treści związane z życiem Kościoła łódzkiego”

- czytamy.

Biuro Prasowej Archidiecezji Łódzkiej podkreśliło, że ta „podjęła już działania w tej sprawie i złożyła odwołanie od decyzji YouTube”.

- „Do czasu wyjaśnienia sprawy bieżące nagrania i materiały audiowizualne Archidiecezji Łódzkiej będą publikowane na oficjalnym profilu Archidiecezji Łódzkiej na Facebooku. Zachęcamy do śledzenia naszego profilu, aby być na bieżąco z najważniejszymi wydarzeniami, transmisjami i materiałami przygotowywanymi przez Archidiecezji”

- dodano.