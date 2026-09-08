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Europa

Węgrzy masowo wydalają rosyjskich dyplomatów. Kreml się odgraża

Władze Węgier zdecydowały o wydaleniu 10 rosyjskich dyplomatów z Budapesztu, którzy mieli dopuścić się złamania Konwencji Wiedeńskiej. Kreml zapowiada „ostrą i bolesną odpowiedź”.

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Anita Orban i Maria Zacharowa
Anita Orban i Maria Zacharowa · fot. Fot. screenshot: YouTube (Hír TV, Diplomatrutube)

O wydaleniu Rosjan poinformowała za pośrednictwem mediów społecznościowych minister spraw zagranicznych Węgier Anita Orban.

- „Działając na podstawie moich instrukcji, we wtorek odpowiedni przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych poinformował ambasadora Rosji na Węgrzech, że według oceny węgierskich władz 10 członków rosyjskiej misji angażowało się na Węgrzech w działania niedopuszczalne dla dyplomatów na mocy Konwencji Wiedeńskiej”

- napisała.

Dodała, że osoby te zostały wezwane do opuszczenia terytorium Węgier. 

- „Ta decyzja chroni bezpieczeństwo i suwerenność Węgier. Nie oznacza ona zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Węgry zamierzają kontynuować niezbędny dialog, oparty na wzajemnym szacunku i przestrzeganiu zasad”

- zastrzegła Orban.

Reakcja Kremla

Na ruch węgierskich władz zareagowała już rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa.

- „Odpowiedź na rusofobiczne lobby w Budapeszcie będzie ostra i bolesna”

- stwierdziła w rozmowie z agencją TASS.

Źródło: Onet.pl, Fronda.pl

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