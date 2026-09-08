Kapłan, którego komunistyczna bezpieka uznała za „niewygodnego”

–W nocy 7 września 2026 roku w wieku 82 lat zmarł ks. Stanisław Małkowski, działacz opozycji demokratycznej i kapelan „Solidarności” – przekazała Archidiecezja Warszawska. Szczegóły uroczystości pogrzebowych mają zostać ogłoszone w późniejszym terminie.

Ks. Stanisław Małkowski urodził się 29 lipca 1944 roku w Woli Korytnickiej koło Węgrowa. Ukończył socjologię na Uniwersytecie Warszawskim, a w 1970 roku wstąpił do Wyższego Metropolitalnego Seminarium Duchownego w Warszawie. Święcenia kapłańskie przyjął 22 grudnia 1974 roku z rąk bp. Zbigniewa Kraszewskiego.

Już wcześniej angażował się w działalność opozycyjną. Jako student brał udział w wydarzeniach Marca 1968, za co został czasowo relegowany z uczelni. W latach 70. współpracował z Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela oraz Komitetem Obrony Robotników. Był także jednym z sygnatariuszy Listu 59, skierowanego przeciwko planowanym zmianom w konstytucji PRL.

W seminarium poznał ks. Jerzego Popiełuszkę. Z czasem obu duchownych połączyła bliska współpraca i przyjaźń. Od 1982 roku ks. Małkowski uczestniczył wraz z ks. Popiełuszką w Mszach św. za Ojczyznę odprawianych w kościele św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu.

Za działalność opozycyjną był wielokrotnie zatrzymywany, przesłuchiwany i poddawany rewizjom. Po wprowadzeniu stanu wojennego został zatrzymany 13 grudnia 1981 roku, ale jeszcze tego samego dnia wypuszczono go na wolność.

W latach 80. jego nazwisko znalazło się na liście duchownych uznanych przez komunistyczny aparat bezpieczeństwa za szczególnie niewygodnych. Lista została przygotowana dla kierownictwa Departamentu IV MSW, odpowiedzialnego za walkę z Kościołem.

Ks. Małkowski pozostał aktywny również po upadku komunizmu. Po katastrofie smoleńskiej uczestniczył w modlitwach przed Pałacem Prezydenckim, a w sierpniu 2010 roku poświęcił tzw. krzyż smoleński.

Był także zaangażowany w obronę życia. Wspólnie z o. Jackiem Salijem i ks. Stanisławem Ługowskim współtworzył Ruch Obrony Dzieci Poczętych Gaudium Vitae.

„Działał dla Rzeczypospolitej”. Najwyższe odznaczenie państwowe

Państwo polskie wielokrotnie honorowało działalność ks. Stanisława Małkowskiego.

W 2006 roku prezydent Lech Kaczyński odznaczył go Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. W 2018 roku kapłan otrzymał Medal „Pro Bono Poloniae”.

Najwyższe wyróżnienie przyszło 11 listopada 2021 roku. Prezydent Andrzej Duda odznaczył wówczas ks. Małkowskiego Orderem Orła Białego – najwyższym polskim odznaczeniem państwowym.

Podczas tamtej uroczystości prezydent mówił o uhonorowanych:

–Było moją wolą, aby spotkali się dzisiaj na tej sali odznaczeni, którzy przez te lata swojego życia działali dla Rzeczypospolitej, dla naszego państwa, dla naszego społeczeństwa, dla ludzi po prostu w bardzo różnych dziedzinach.

W przypadku ks. Małkowskiego te słowa mają szczególną wymowę. Jego kapłaństwo przypadło na czas, gdy publiczne opowiedzenie się po stronie prawdy, wolności i prześladowanych mogło oznaczać zainteresowanie Służby Bezpieczeństwa, represje, a nawet zagrożenie życia.

Pozostał wierny tej postawie również po 1989 roku. Niezależnie od politycznych sporów, jakie później budził, nie sposób odmówić mu miejsca w historii kapłanów, którzy w czasach komunizmu stanęli po stronie ludzi walczących o wolność.

Odszedł wielki kapłan i jeden z ostatnich duchownych bezpośrednio związanych z legendarnym duszpasterstwem „Solidarności” i środowiskiem bł. ks. Jerzego Popiełuszki.