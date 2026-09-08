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Wielki pożar składowiska opon na Dolnym Śląsku. W akcji około 100 strażaków

Groźny pożar wybuchł w nocy na terenie nieczynnego składowiska opon w Wilkowie w województwie dolnośląskim. Ogień objął dawny zakład pirolizy, a w kulminacyjnym momencie z żywiołem walczyło około 100 strażaków. Służby ostrzegają, że dogaszanie może potrwać jeszcze kilka dni.

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Ogromy pożar składowiska śmieci
Ogromy pożar składowiska śmieci · fot. Fot. Facebook - Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi

Strażacy bronili pobliskiego lasu

Jak poinformowała Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Złotoryi, zgłoszenie o pożarze materiałów gumowych wpłynęło w poniedziałek po godz. 21.

– Po dojeździe na miejsce pierwszych sił i środków stwierdzono rozwijający się pożar składowiska o powierzchni 50 x 20 m. Działania przybyłych zastępów jednostek ochrony przeciwpożarowej polegały na podjęciu działań gaśniczych z jednoczesną obroną zagrożonego lasu – przekazała straż pożarna.

W szczytowym momencie w działaniach uczestniczyło 30 zastępów i około 100 strażaków z powiatu złotoryjskiego oraz sąsiednich powiatów. Po kilku godzinach sytuację udało się opanować, jednak na miejscu nadal trwa rozgarnianie pogorzeliska i dogaszanie.

W akcji bierze udział także zastęp ratownictwa chemicznego z Wołowa, który bada atmosferę pod kątem obecności niebezpiecznych substancji.

– Ten dzisiejszy pożar jest mniejszy, skala tego pożaru jest mniejsza, tak więc i te gazy czy dymy pożarowe są mniejsze. Zobaczymy, w którym kierunku będzie wiał wiatr, gdzie ten dym będzie się rozprzestrzeniał – mówił mł. bryg. Konrad Siwik z KP PSP w Złotoryi, cytowany przez Radio Wrocław.

To nie pierwszy groźny incydent na terenie dawnego zakładu. Do pożaru składowiska doszło także w 2023 roku, a prokuratura ustaliła wówczas, że przyczyną był samozapłon odpadów związany z rażącym naruszeniem zasad ich składowania.

Wcześniej, w 2020 roku, doszło tam do eksplozji, za którą dyrektorzy i byli prezesi składowiska zostali prawomocnie skazani. Wciąż toczy się także proces dotyczący katastrofy z 2022 roku, w której zginął pracownik zakładu.

Źródło: mp/Polsat News, Komenda Powiatowa PSP w Złotoryi, Radio Wrocław, Fronda.pl

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