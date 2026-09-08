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Kuchnia i przepisy

Dynia „po chińsku”. Przepis idealny na jesień!

Dynia po chińsku, w nieco zmodyfikowanej, „spolszczonej” wersji, to idealny pomysł na jesienny obiad.

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Dynia po chińsku
Dynia po chińsku · fot. Grafika poglądowa, wygenerowana komputerowo

Dynia po chińsku, w nieco zmodyfikowanej, „spolszczonej” wersji, to idealny pomysł na jesienny obiad.

Składniki: dynia, mąka kukurydziana, olej, słodki sos chilli, jajko, sól, szczypiorek.

Pół szklanki sosu chilli blendujemy z wydrążonym z ugotowanego na twardo jajka żółtkiem i małą szczyptą soli. W ten sposób powstaje sos do dyni.

Następnie do głębokiej patelni nalewamy sporą ilość oleju i rozgrzewamy. Na rozgrzanym oleju układamy kawałki obtoczonej w mące kukurydzianej dyni. Zarumienione kawałki przekładamy na ręcznik papierowy. Następnie przekładamy na talerz i polewamy sosem. Całość ozdabiamy cienko pokrojonym szczypiorkiem.

Źródło: Za: przepisytv.blogspot.com

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