Dynia „po chińsku”. Przepis idealny na jesień!

Dynia po chińsku, w nieco zmodyfikowanej, „spolszczonej” wersji, to idealny pomysł na jesienny obiad.

Składniki: dynia, mąka kukurydziana, olej, słodki sos chilli, jajko, sól, szczypiorek.

Pół szklanki sosu chilli blendujemy z wydrążonym z ugotowanego na twardo jajka żółtkiem i małą szczyptą soli. W ten sposób powstaje sos do dyni.

Następnie do głębokiej patelni nalewamy sporą ilość oleju i rozgrzewamy. Na rozgrzanym oleju układamy kawałki obtoczonej w mące kukurydzianej dyni. Zarumienione kawałki przekładamy na ręcznik papierowy. Następnie przekładamy na talerz i polewamy sosem. Całość ozdabiamy cienko pokrojonym szczypiorkiem.