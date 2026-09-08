Leon XIV jako pierwszy papież uczci relikwię Świętej Tuniki

Papież i młodzież świadkami niezwykłego wydarzenia

Wystawienie Świętej Tuniki podczas czuwania modlitewnego 25 września z dwóch powodów będzie wydarzeniem wyjątkowym. Po pierwsze dlatego, że na co dzień nie jest ona wystawiona na widok publiczny. Wierni, modlący się w bazylice w Argenteuil,gdzie jest przechowywana, mogą zobaczyć jedynie jej niewielki fragment, zaś wystawienie relikwii odbywa się zwyczajowo co 50 lat – choć w ostatnich latach była ona też wystawiana z okazji Nadzwyczajnego Jubileuszu Miłosierdzia, Roku Świętego 2025 oraz 1700. rocznicy Soboru Nicejskiego.

Po drugie, niezwykle rzadko zdarzało się na przestrzeni wieków, by relikwia opuszczała Argenteuil. Zdarzyło się to jedynie kilkukrotnie w historii, m.in. na początku XVI-wiecznych wojen religijnych we Francji. Jej przetransportowanie na stadion Stade de France w Saint-Denis będzie więc wydarzeniem absolutnie bezprecedensowym. Modlić się będzie przed nią Leon XIV, a także 80 tys. młodych ludzi, którzy zarezerwowali wszystkie dostępne miejsca w pierwszej godzinie rejestracji na spotkanie z Papieżem.

Aby umocnić wiarę młodych ludzi

Obecność tej pamiątki Męki Pańskiej wpisuje się w temat czuwania, który ma zapraszać młodych ludzi do świętości i pokazywać im świadków tej świętości w ich otoczeniu i historii ich kraju.

Mówi o tym ks. Guy-Emmanuel Cariot, były rektor bazyliki w Argenteuil i koordynator wydarzenia, cytowany m.in. przez portal Aleteia. „Oczywiście trzeba właściwie umiejscowić relikwie – nie zastępują one wiary, nie ma w nich nic ‘magicznego’. Jednak Tunika jest źródłem wielkich łask, wiary, pokoju i jedności” – podkreśla – „Męka Pańska jest sercem wiary chrześcijańskiej. To Chrystus oddaje swoje życie, aby ‘świat miał życie’” – przypomina, nawiązując do hasła wizyty Papieża we Francji.

Relikwia opisana w Ewangelii

Tunika z Argenteuil, znana też jako Tunika Bez Szwu Pana Naszego Jezusa Chrystusa, ma wymiary 122 x 90 cm. Utkana jest na krośnie, jako jeden kawałek materiału. Ze względu na zbieżność śladów krwi z tymi, które znajdują się na Całunie Turyńskim i na podstawie licznych badań uznawana jest za autentyczną szatę Jezusa, przylegającą bezpośrednio do Jego ciała, o którą, zgodnie z opisem z Ewangelii wg św. Jana żołnierze pod krzyżem rzucili losy.

Najprawdopodobniej została ona ofiarowana Karolowi Wielkiemu przez cesarzową Bizancjum Irenę, a do Argenteuil trafiła ok. 815 r., za sprawą córki francuskiego władcy, Teodrady, która była ksienią w tamtejszym klasztorze. Historia obecności tej relikwii we francuskim mieście jest jednak udokumentowana dopiero od roku 1150, kiedy została ona odnaleziona w tamtejszym klasztorze benedyktynów i wystawiona po raz pierwszy na widok publiczny w 1156 r. w obecności króla Francji Ludwika VII, co odnotował ówczesny biskup Rouen.

Obecnie składa się ona z 20 zszytych kawałków, albowiem w 1793 r. została ona pocięta przez ówczesnego proboszcza z Argenteuil, aby ukryć ją w związku z Rewolucją Francuską. Nie wszystkie jej fragmenty udało się następnie odnaleźć, a jeden z nich jest przechowywany w Watykanie.