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Ponad 400 fałszywych praw jazdy na Podkarpaciu

W Korczowej wykryto dwóch cudzoziemców posługujących się mołdawskimi i ukraińskimi fałszywymi prawami jazdy. Od początku roku podkarpaccy strażnicy graniczni ujawnili podrobione prawa jazdy wydane rzekomo przez władze 12 krajów.

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Fałszywe prawa jazdy
Fałszywe prawa jazdy · fot. Fot. via strazgraniczna.pl

Zatrzymania

Do obu zdarzeń doszło podczas kontroli granicznej na wyjazd z Polski w Korczowej. Mundurowi 6 września zakwestionowali autentyczność ukraińskiego prawa jazdy, przedstawionego podczas odprawy przez 39-letniego obywatela Ukrainy. Dokument był w całości podrobiony. Dzień później funkcjonariusze wykryli, że 35-letni Mołdawianin posługuje się fałszywym prawem jazdy wydanym rzekomo przez władze jego ojczyzny.

Obaj cudzoziemcy usłyszeli zarzut wykorzystania fałszywego dokumentu, do czego przyznali się i dobrowolnie poddali się karze grzywny w wysokości 1500 złotych. Ostateczną decyzję w ich sprawie podejmie sąd. Tymczasem podróż na Ukrainę kontynuowali jako pasażerowie.

Od początku roku funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wykryli ponad 400 fałszywych praw jazdy. Dokumenty miały być wydane przez 12 państw, głównie Czechy, Polskę, Chorwację i Ukrainę.

Źródło: mp/strazgraniczna.pl

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