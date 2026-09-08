Zatrzymania

Do obu zdarzeń doszło podczas kontroli granicznej na wyjazd z Polski w Korczowej. Mundurowi 6 września zakwestionowali autentyczność ukraińskiego prawa jazdy, przedstawionego podczas odprawy przez 39-letniego obywatela Ukrainy. Dokument był w całości podrobiony. Dzień później funkcjonariusze wykryli, że 35-letni Mołdawianin posługuje się fałszywym prawem jazdy wydanym rzekomo przez władze jego ojczyzny.

Obaj cudzoziemcy usłyszeli zarzut wykorzystania fałszywego dokumentu, do czego przyznali się i dobrowolnie poddali się karze grzywny w wysokości 1500 złotych. Ostateczną decyzję w ich sprawie podejmie sąd. Tymczasem podróż na Ukrainę kontynuowali jako pasażerowie.

Od początku roku funkcjonariusze z Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej wykryli ponad 400 fałszywych praw jazdy. Dokumenty miały być wydane przez 12 państw, głównie Czechy, Polskę, Chorwację i Ukrainę.