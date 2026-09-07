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Uwaga

Syreny będą wyły w Warszawie przez 10 dni

Od wtorku mieszkańcy pięciu warszawskich dzielnic będą mogli usłyszeć syreny alarmowe i komunikaty głosowe. Ratusz podkreśla, że nie oznaczają one zagrożenia. To zaplanowane testy miejskiego systemu ostrzegania.

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Pilne! Uwaga!
Pilne! Uwaga! · fot. via ChatGPT

Testy potrwają dziesięć dni

Sprawdzanie warszawskiego systemu alarmowego rozpocznie się we wtorek 8 września i potrwa do 18 września.

Syreny oraz komunikaty głosowe mogą być słyszalne w godzinach od 8.00 do 16.00 na terenie Śródmieścia, Żoliborza, Pragi-Południe, Mokotowa i Ochoty.

Stołeczny ratusz zapewnia, że mieszkańcy nie muszą podejmować żadnych działań. Emitowane sygnały będą jedynie częścią kontroli sprawności systemu ostrzegania ludności.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina przy okazji, że właściwy sygnał ogłoszenia alarmu to modulowany dźwięk syreny trwający trzy minuty. Trzyminutowy dźwięk ciągły oznacza natomiast odwołanie alarmu.

System może być wykorzystywany nie tylko w przypadku zagrożenia militarnego, ale również podczas klęsk żywiołowych, katastrof czy skażenia.

Źródło: mp/RMF24, PAP, RCB, Fronda.pl

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