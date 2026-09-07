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Oszustwa „na policjanta”. 51-latek w rękach policji

Policjanci z Wydziału Kryminalnego Komisariatu Policji Warszawa Ursynów zatrzymali 51-letniego mężczyznę podejrzanego o udział w oszustwach metodą „na policjanta”. Z ustaleń funkcjonariuszy wynika, że jego zadaniem było odbieranie pieniędzy oraz uzyskiwanie dostępu do rachunków bankowych pokrzywdzonych. Kobiety straciły łącznie co najmniej 71 tysięcy złotych. Decyzją sądu podejrzany został tymczasowo aresztowany na 3 miesiące.

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Zatrzymany mężczyzna
Zatrzymany mężczyzna · fot. mokotow.policja.gov.pl

Ursynowscy kryminalni prowadzili czynności dotyczące kilku oszustw, podczas których sprawcy kontaktowali się z pokrzywdzonymi i podawali za funkcjonariuszy Policji. W ten sposób wzbudzali ich zaufanie, wprowadzali w błąd, a następnie nakłaniali do przekazania oszczędności, kart płatniczych lub danych umożliwiających dostęp do rachunków bankowych.

W pierwszym z przypadków pokrzywdzona mieszkanka Ursynowa, przekonana, że rozmawia z policjantem, przekazała oszustom 20 tysięcy złotych. W drugim przypadku sprawca, również podając się za funkcjonariusza, uzyskał dostęp do konta kobiety, z którego wypłacono łącznie 51 tysięcy złotych.

Policjanci szczegółowo przeanalizowali zabezpieczone nagrania z monitoringu oraz zgromadzony materiał dowodowy. W toku prowadzonych czynności ustalili mężczyznę, który miał bezpośrednio odbierać od pokrzywdzonych pieniądze i karty bankomatowe. Jego wizerunek odpowiadał osobie zarejestrowanej przez kamery.

Funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu 51-latka, a następnie zatrzymali go w jednym z mieszkań na Mokotowie. Podczas przeszukania lokalu zabezpieczyli telefon komórkowy oraz elementy odzieży, w których mężczyzna został nagrany przez monitoring podczas jednego z oszustw. Zatrzymany został przewieziony do komisariatu i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 51-latkowi dwóch zarzutów oszustwa. Czynów miał dopuścić się w warunkach recydywy.

Wniosek o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego został poparty przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Ursynów. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa przychylił się do wniosku i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.

Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na działanie w warunkach recydywy 51-latek musi liczyć się z surowszą odpowiedzialnością.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów.

Źródło: mokotow.policja.gov.pl

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