Oszustwa „na policjanta”. 51-latek w rękach policji

Ursynowscy kryminalni prowadzili czynności dotyczące kilku oszustw, podczas których sprawcy kontaktowali się z pokrzywdzonymi i podawali za funkcjonariuszy Policji. W ten sposób wzbudzali ich zaufanie, wprowadzali w błąd, a następnie nakłaniali do przekazania oszczędności, kart płatniczych lub danych umożliwiających dostęp do rachunków bankowych.

W pierwszym z przypadków pokrzywdzona mieszkanka Ursynowa, przekonana, że rozmawia z policjantem, przekazała oszustom 20 tysięcy złotych. W drugim przypadku sprawca, również podając się za funkcjonariusza, uzyskał dostęp do konta kobiety, z którego wypłacono łącznie 51 tysięcy złotych.

Policjanci szczegółowo przeanalizowali zabezpieczone nagrania z monitoringu oraz zgromadzony materiał dowodowy. W toku prowadzonych czynności ustalili mężczyznę, który miał bezpośrednio odbierać od pokrzywdzonych pieniądze i karty bankomatowe. Jego wizerunek odpowiadał osobie zarejestrowanej przez kamery.

Funkcjonariusze ustalili miejsce pobytu 51-latka, a następnie zatrzymali go w jednym z mieszkań na Mokotowie. Podczas przeszukania lokalu zabezpieczyli telefon komórkowy oraz elementy odzieży, w których mężczyzna został nagrany przez monitoring podczas jednego z oszustw. Zatrzymany został przewieziony do komisariatu i osadzony w policyjnym pomieszczeniu dla osób zatrzymanych.

Zebrany materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie 51-latkowi dwóch zarzutów oszustwa. Czynów miał dopuścić się w warunkach recydywy.

Wniosek o zastosowanie izolacyjnego środka zapobiegawczego został poparty przez Prokuraturę Rejonową Warszawa Ursynów. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa przychylił się do wniosku i zastosował wobec podejrzanego tymczasowe aresztowanie na 3 miesiące.

Za oszustwo grozi kara do 8 lat pozbawienia wolności. Z uwagi na działanie w warunkach recydywy 51-latek musi liczyć się z surowszą odpowiedzialnością.

Postępowanie w tej sprawie nadzoruje Prokuratura Rejonowa Warszawa Ursynów.