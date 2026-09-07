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USA

„Mamy nadzieję...”. Koniec rozmów delegacji z USA w Moskwie i Kijowie

Jared Kushner, specjalny wysłannik Donalda Trumpa, przyznał w niedzielę, że Waszyngton intensywnie pracuje nad warunkami, które mogłyby doprowadzić do zakończenia wojny między Rosją a Ukrainą jeszcze przed nadchodzącą zimą. Zaznaczył jednak wyraźnie, że sukces takich starań nie jest w żadnym razie gwarantowany.

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Kushner i Witkoff w Rosji, fot. ilustracyjne
Kushner i Witkoff w Rosji, fot. ilustracyjne · fot. kremlin.ru (Wikipedia), CC BY 4.0

Jak stwierdził, sprawa jest wyjątkowo skomplikowana, ale ekipa Trumpa zamierza podjąć próbę doprowadzenia do przełomu. Kushner podkreślił, że gdyby udało się osiągnąć porozumienie, byłoby to wydarzenie o ogromnym znaczeniu, choć od razu zastrzegł, że nie ma pewności co do finalnego rezultatu tych działań. Jego wypowiedź przytoczyła agencja Interfax-Ukraina.

„Rozmawialiśmy z obiema stronami, więc mamy nadzieję, że już wkrótce uda nam się osiągnąć postęp w tej sprawie” – zaznaczał Kushner.

Zdradził też, że strona amerykańska liczy na szybki powrót do formatu rozmów trójstronnych, w których uczestniczyłyby jednocześnie Ukraina, Rosja i Stany Zjednoczone.

Podczas swojej wizyty w Kijowie wyraził uznanie dla prezydenta Wołodymyra Zełenskiego oraz całego narodu ukraińskiego za ciepłe przyjęcie delegacji. Przekazał również Ukraińcom pozdrowienia od samego Donalda Trumpa. Amerykański wysłannik zaznaczył ponadto, że celem prezydenta Trumpa nie jest jedynie doprowadzenie do zawieszenia działań wojennych. Chodzi mu o coś znacznie trwalszego – ustanowienie fundamentów długofalowego pokoju oraz definitywne wygaszenie wrogości pomiędzy Kijowem a Moskwą.

Źródło: PAP

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