Alternatywa dla Niemiec zdobyła 44,1 proc. we wczorajszych wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Na publikację wyników exit poll szybko zareagował polski premier, którego wyraźnie bardzo dotknęły wydarzenia w Niemczech.

- „W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS”

- napisał na X.com.

Na jego wpis zareagował m.in. europoseł Tomasz Froelich z AfD.

- „Herr Tusk, zjedz Snickersa!”

- zachęcił.

Skąd tak emocjonalna reakcja polskiego premiera na rezultat wyborów w Niemczech. Swoją odpowiedzią na to pytanie podzielił się poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

- „Rozumiem tę frustrację. Widmo zakręcenia kraniku z gotówką z Niemiec, wspierającej Wasze środowisko, propagandę i festyny, też by mnie na Waszym miejscu niepokoiło. Macie powód do strachu”

- stwierdził.

Na wpis Donalda Tuska zareagował również europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

- „Polski premier obraża Polaków z powodu wyniku wyborów w Niemczech. Panie Tusk, dość już tej pogardy, obrażania i dzielenia Polaków. Odejdź już. Polska ma dość”

- zaapelował.