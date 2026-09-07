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Polityka

„Herr Tusk, zjedz Snickersa!” Niemiecki polityk odpowiada liderowi KO

Szefowi polskiego rządu bardzo nie spodobało się zwycięstwo AfD w wyborach do parlamentu Saksonii-Anhalt. Tak bardzo, że zaczął… obrażać Polaków. Donald Tusk doczekał się odpowiedzi zarówno z kraju, jak i zza granicy.

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Fot. screenshot: YouTube (wPolsce24)
Fot. screenshot: YouTube (wPolsce24)

Alternatywa dla Niemiec zdobyła 44,1 proc. we wczorajszych wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Na publikację wyników exit poll szybko zareagował polski premier, którego wyraźnie bardzo dotknęły wydarzenia w Niemczech.

- „W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich  nazbierało w Konfederacjach i PiS”

- napisał na X.com. 

Na jego wpis zareagował m.in. europoseł Tomasz Froelich z AfD.

- „Herr Tusk, zjedz Snickersa!”

- zachęcił. 

Skąd tak emocjonalna reakcja polskiego premiera na rezultat wyborów w Niemczech. Swoją odpowiedzią na to pytanie podzielił się poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.

- „Rozumiem tę frustrację. Widmo zakręcenia kraniku z gotówką z Niemiec, wspierającej Wasze środowisko, propagandę i festyny, też by mnie na Waszym miejscu niepokoiło. Macie powód do strachu”

- stwierdził.

Na wpis Donalda Tuska zareagował również europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk.

- „Polski premier obraża Polaków z powodu wyniku wyborów w Niemczech. Panie Tusk, dość już tej pogardy, obrażania i dzielenia Polaków. Odejdź już. Polska ma dość”

- zaapelował.

 

Źródło: X.com, Fronda.pl

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