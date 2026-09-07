Alternatywa dla Niemiec zdobyła 44,1 proc. we wczorajszych wyborach do parlamentu kraju związkowego Saksonia-Anhalt. Na publikację wyników exit poll szybko zareagował polski premier, którego wyraźnie bardzo dotknęły wydarzenia w Niemczech.
- „W Polsce tylko idioci albo zdrajcy mogą się cieszyć z tryumfu AfD w Niemczech. Trochę się ich nazbierało w Konfederacjach i PiS”
- napisał na X.com.
Na jego wpis zareagował m.in. europoseł Tomasz Froelich z AfD.
- „Herr Tusk, zjedz Snickersa!”
- zachęcił.
Skąd tak emocjonalna reakcja polskiego premiera na rezultat wyborów w Niemczech. Swoją odpowiedzią na to pytanie podzielił się poseł Konfederacji Konrad Berkowicz.
- „Rozumiem tę frustrację. Widmo zakręcenia kraniku z gotówką z Niemiec, wspierającej Wasze środowisko, propagandę i festyny, też by mnie na Waszym miejscu niepokoiło. Macie powód do strachu”
- stwierdził.
Na wpis Donalda Tuska zareagował również europoseł PiS Arkadiusz Mularczyk.
- „Polski premier obraża Polaków z powodu wyniku wyborów w Niemczech. Panie Tusk, dość już tej pogardy, obrażania i dzielenia Polaków. Odejdź już. Polska ma dość”
- zaapelował.
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