Kotula wprost o „odbiciu” TK. Chodzi o „homomałżeństwa”

O transkrypcji „małżeństw” zawartych przez pary homoseksualne poza granicami Polski Katarzyna Kotula mówiła w czasie wczorajszego kongresu kobiet w Krakowie.

- „W ostatnich dniach, kiedy toczyła się burzliwa debata o Trybunał Konstytucyjny, (...) zmieniłam swoje zdanie o 360 stopni. Uznałam, że dla mnie ostatnim gwarantem tego, żeby nic złego nie stało się z transkrypcją, jest Trybunał Konstytucyjny”

- powiedziała.

- „Jeżeli odbijemy (sic!) Trybunał Konstytucyjny, to tylko w nim nadzieja, że da się utrzymać transkrypcję”

- dodała.

Jaki: Chodzi o homomałżeństwa

Na fakt, że kwestia związków jednopłciowych jest jednym z powodów agresywnych działań koalicji rządzącej wokół sądu konstytucyjnego uwagę zwrócił europoseł Patryk Jaki.