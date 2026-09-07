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Polityka

Kotula wprost o „odbiciu” TK. Chodzi o „homomałżeństwa”

Pełnomocnik rządu ds. równości Katarzyna Kotula nawet nie ukrywa intencji, które przyświecają obozowi władzy, planującemu „odbić” Trybunał Konstytucyjny. Reprezentantka Lewicy wskazała, że chodzi o transkrypcję „małżeństw jednopłciowych”.

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Fot. screenshot: YouTube
Fot. screenshot: YouTube

O transkrypcji „małżeństw” zawartych przez pary homoseksualne poza granicami Polski Katarzyna Kotula mówiła w czasie wczorajszego kongresu kobiet w Krakowie.

- „W ostatnich dniach, kiedy toczyła się burzliwa debata o Trybunał Konstytucyjny, (...) zmieniłam swoje zdanie o 360 stopni. Uznałam, że dla mnie ostatnim gwarantem tego, żeby nic złego nie stało się z transkrypcją, jest Trybunał Konstytucyjny”

- powiedziała.

- „Jeżeli odbijemy (sic!) Trybunał Konstytucyjny, to tylko w nim nadzieja, że da się utrzymać transkrypcję”

- dodała.

Jaki: Chodzi o homomałżeństwa

Na fakt, że kwestia związków jednopłciowych jest jednym z powodów agresywnych działań koalicji rządzącej wokół sądu konstytucyjnego uwagę zwrócił europoseł Patryk Jaki. 

 

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

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