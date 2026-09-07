Ależ zabolało! Gronkiewicz-Waltz uderza w Gawryluk

W programie „Kalejdoskop Wydarzeń” red. Dorota Gawryluk podzieliła się swoją oceną działań obozu Donalda Tuska wokół afery Zondacrypto. Ostatnie wydarzenia publicystka porównała do kiepskiej jakości serialu.

- „Minister Żurek nie daje rady, Roman Giertych też już nie daje rady w tym filmie, w tej obsadzie, dlatego że za dużo mówi, no bo jednak nie powinien tłumaczyć jednego dnia, dlaczego bierze jakąś sprawę, a drugiego zupełnie inaczej. To się wszystko kupy nie trzyma”

- podsumowała.

Odnosząc się do piątkowego wystąpienia Donalda Tuska w Sejmie, dziennikarka oceniła, że premier powtarza błędy popełnione w sprawie Funduszu Sprawiedliwości.

- „Traci w ten sposób wiarygodność, mieszając się sam bezpośrednio, cytując te fragmenty z przesłuchań tajnych (...), nie pokazując rzeczy, bo zapowiada, że będzie trzęsienie ziemi, a jedynie drganie sejsmiczne się pojawia i niepokój wszystkich postaci publicznych znanych”

- stwierdziła.

Agresywny atak Gronkiewicz-Waltz

Wypowiedź dziennikarki bardzo nie spodobała się europoseł Hannie Gronkiewicz-Waltz.

- „Czy pani nie wstyd.Potok propagandy z pani ust.Cenilam panią kiedyś wyżej”

- grzmi była prezydent Warszawy (pisownia oryginalna).