Kolumny wojskowe na drogach. Ważny apel wojska!

Podkreślono, że wzmożony ruch wojsk na drogach to tylko ćwiczenia, a nie sygnał zagrożenia:

„Od 7 września na trasach pojawią się kolumny sprzętu wojskowego. Przemieszczenie sprzętu jest jednym z elementów szkolenia”.

Dowództwo przypomniało też zasady dla kierowców cywilnych:

Wyprzedzanie kolumn jest dozwolone, ale musi być wykonane płynnie i bez przerwy.

Bezwzględnie zabrania się wjeżdżania pomiędzy pojazdy jadące w kolumnie.

Prosimy o zachowanie bezpiecznego odstępu oraz stosowanie się do poleceń służb

Niezwykle ważny jest komunikat:

„Prosimy o niepublikowanie zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk. Apelujemy o nieudostępnianie informacji w czasie rzeczywistym”.