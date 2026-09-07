Dzień: poniedziałek, 7 września 2026 Imieniny: Reginy, Melchiora, Domosławy

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XXIII tygodnia okresu zwykłego

Uwaga

Kolumny wojskowe na drogach. Ważny apel wojska!

„Od 14 do 24 września 2026 r. na terenie województw lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, a także na morzu i w przestrzeni powietrznej całego kraju odbędą się ćwiczenia pk. CZARNY OBROŃCA-26” – informuje na x.com Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych.

1 min czytania
KTO Rosomak
KTO Rosomak · fot. Wistula via Wikipedia, CC BY-SA 3.0

Podkreślono, że wzmożony ruch wojsk na drogach to tylko ćwiczenia, a nie sygnał zagrożenia:

„Od 7 września na trasach pojawią się kolumny sprzętu wojskowego. Przemieszczenie sprzętu jest jednym z elementów szkolenia”.

Dowództwo przypomniało też zasady dla kierowców cywilnych:

  • Wyprzedzanie kolumn jest dozwolone, ale musi być wykonane płynnie i bez przerwy. 
  • Bezwzględnie zabrania się wjeżdżania pomiędzy pojazdy jadące w kolumnie.
  • Prosimy o zachowanie bezpiecznego odstępu oraz stosowanie się do poleceń służb

Niezwykle ważny jest komunikat:

„Prosimy o niepublikowanie zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk. Apelujemy o nieudostępnianie informacji w czasie rzeczywistym”.

 

 

Źródło: x.com

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej