Kolumny wojskowe na drogach. Ważny apel wojska!

Podkreślono, że wzmożony ruch wojsk na drogach to tylko ćwiczenia, a nie sygnał zagrożenia:
„Od 7 września na trasach pojawią się kolumny sprzętu wojskowego. Przemieszczenie sprzętu jest jednym z elementów szkolenia”.
Dowództwo przypomniało też zasady dla kierowców cywilnych:
- Wyprzedzanie kolumn jest dozwolone, ale musi być wykonane płynnie i bez przerwy.
- Bezwzględnie zabrania się wjeżdżania pomiędzy pojazdy jadące w kolumnie.
- Prosimy o zachowanie bezpiecznego odstępu oraz stosowanie się do poleceń służb
Niezwykle ważny jest komunikat:
„Prosimy o niepublikowanie zdjęć, nagrań, lokalizacji ani tras przejazdu wojsk. Apelujemy o nieudostępnianie informacji w czasie rzeczywistym”.
⚠️ KOMUNIKAT: CZARNY OBROŃCA-26 🛡️ ⚠️
Wzmożony ruch wojsk – to tylko ćwiczenia, nie sygnał zagrożenia!
Od 14 do 24 września 2026 r. na terenie województw lubuskiego, pomorskiego i zachodniopomorskiego, a także na morzu 🌊 i w przestrzeni powietrznej całego kraju ✈️ odbędą się… pic.twitter.com/wjxIRsXha3
— Dowództwo Generalne (@DGeneralneRSZ) September 7, 2026
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