Sześć wyroków i stanowisko wicedyrektora

Jak ustaliła Wirtualna Polska, a sprawę opisuje Polsat News, chodzi o chirurga Mateusza Hena, który był jednocześnie wicedyrektorem szpitala powiatowego w Gnieźnie.

Lekarz został sześciokrotnie skazany. Z powodu regulacji związanych z tzw. lex Kamilek nie może wykonywać określonych czynności wymagających kontaktu z małoletnimi.

Problem pojawiał się podczas jego czwartkowych dyżurów. Dzieci wymagające pomocy chirurgicznej miały być wówczas kierowane do innych placówek.

Kontrowersje wzbudził dodatkowo fakt, że jako wicedyrektor Hen sprawował funkcję kierowniczą i – według medialnych ustaleń – w praktyce uczestniczył w nadzorowaniu obszaru, w którym sam pracował.

Po publikacji materiału zarząd szpitala zdecydował o odwołaniu lekarza ze stanowiska wicedyrektora.

Sprawa rodzi pytania nie tylko o organizację pracy szpitala, ale przede wszystkim o to, dlaczego sytuacja mogąca utrudniać dostęp dzieci do pomocy medycznej trwała aż do momentu zainteresowania się tym tematem przez media.