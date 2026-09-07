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Skandal

Skandal w szpitalu. Lekarz z wyrokami - dzieci odsyłane do innych placówek

Dzieci trafiające w czwartki na oddział chirurgiczny szpitala w Gnieźnie miały być odsyłane do innych placówek. Powodem był fakt, że dyżurujący w tym czasie lekarz podlegał ograniczeniom dotyczącym kontaktu z osobami małoletnimi. Po nagłośnieniu sprawy wicedyrektor został odwołany ze stanowiska.

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Lekarz, Zdj. ilustracyjne
Lekarz, Zdj. ilustracyjne · fot. Pixabay.com

Sześć wyroków i stanowisko wicedyrektora

Jak ustaliła Wirtualna Polska, a sprawę opisuje Polsat News, chodzi o chirurga Mateusza Hena, który był jednocześnie wicedyrektorem szpitala powiatowego w Gnieźnie.

Lekarz został sześciokrotnie skazany. Z powodu regulacji związanych z tzw. lex Kamilek nie może wykonywać określonych czynności wymagających kontaktu z małoletnimi.

Problem pojawiał się podczas jego czwartkowych dyżurów. Dzieci wymagające pomocy chirurgicznej miały być wówczas kierowane do innych placówek.

Kontrowersje wzbudził dodatkowo fakt, że jako wicedyrektor Hen sprawował funkcję kierowniczą i – według medialnych ustaleń – w praktyce uczestniczył w nadzorowaniu obszaru, w którym sam pracował.

Po publikacji materiału zarząd szpitala zdecydował o odwołaniu lekarza ze stanowiska wicedyrektora.

Sprawa rodzi pytania nie tylko o organizację pracy szpitala, ale przede wszystkim o to, dlaczego sytuacja mogąca utrudniać dostęp dzieci do pomocy medycznej trwała aż do momentu zainteresowania się tym tematem przez media.

Źródło: mp/Polsat News, Wirtualna Polska, Fronda.pl

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