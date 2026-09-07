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Niemcy

Merz po klęsce CDU: „Jesteśmy głęboko zszokowani”

Kanclerz Niemiec Friedrich Merz nie kryje rozczarowania po druzgocącej porażce CDU w wyborach w Saksonii-Anhalt. Alternatywa dla Niemiec zdobyła blisko 44 proc. głosów, podczas gdy chadecy uzyskali zaledwie nieco ponad 17 proc. Merz przyznał, że wynik wstrząsnął jego ugrupowaniem.

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Fridrich Merz
Fridrich Merz · fot. Screenshot - YouTube - Sky News

Najgorsza porażka CDU od dziesięcioleci

Friedrich Merz przyznał w poniedziałek, że wynik wyborów w Saksonii-Anhalt jest dla CDU niezwykle bolesny.

– Jesteśmy głęboko zszokowani – powiedział kanclerz, określając rezultat jako jedną z najcięższych porażek wyborczych chadecji od dziesięcioleci.

AfD zdobyła 43,8 proc. głosów i 39 miejsc w 83-osobowym landtagu. CDU otrzymała jedynie 17,2 proc. poparcia. Merz zapowiedział jednak, że nie zamierza rezygnować z forsowania reform gospodarczych, emerytalnych i dotyczących ochrony zdrowia.

Kanclerz wykluczył też współpracę CDU z AfD. Jednocześnie przyznał, że zarówno słabe notowania jego rządu, jak i niezadowolenie społeczne z tempa reform wpłynęły na wynik wyborów.

Zwycięstwo AfD jest kolejnym sygnałem rosnącego poparcia dla partii na wschodzie Niemiec i stawia pod coraz większą presją zarówno Merza, jak i federalną koalicję rządzącą.

Źródło: mp/Reuters, Associated Press, Fronda.pl

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