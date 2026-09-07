Merz po klęsce CDU: „Jesteśmy głęboko zszokowani”

Najgorsza porażka CDU od dziesięcioleci

Friedrich Merz przyznał w poniedziałek, że wynik wyborów w Saksonii-Anhalt jest dla CDU niezwykle bolesny.

– Jesteśmy głęboko zszokowani – powiedział kanclerz, określając rezultat jako jedną z najcięższych porażek wyborczych chadecji od dziesięcioleci.

AfD zdobyła 43,8 proc. głosów i 39 miejsc w 83-osobowym landtagu. CDU otrzymała jedynie 17,2 proc. poparcia. Merz zapowiedział jednak, że nie zamierza rezygnować z forsowania reform gospodarczych, emerytalnych i dotyczących ochrony zdrowia.

Kanclerz wykluczył też współpracę CDU z AfD. Jednocześnie przyznał, że zarówno słabe notowania jego rządu, jak i niezadowolenie społeczne z tempa reform wpłynęły na wynik wyborów.

Zwycięstwo AfD jest kolejnym sygnałem rosnącego poparcia dla partii na wschodzie Niemiec i stawia pod coraz większą presją zarówno Merza, jak i federalną koalicję rządzącą.