Informacje na temat zawieszenia posła Króla w prawach członka klubu potwierdził w rozmowie z PAP szef klubu KO Zbigniew Konwiński zaznaczając, że „tym samym (poseł Król – red.) przestał pełnić funkcję wiceprzewodniczącego Klubu”. Decyzję tę, jak przekazał, kierownictwo klubu podjęło w ub. piątek.

Śledztwo Prokuratury Europejskiej

Pod koniec lipca Sejm bezwzględną większością głosów zgodził się na pociągnięcie posła Króla do odpowiedzialności. Wniosek skierowała Prokuratura Europejska, wskazując na zamiar postawienia parlamentarzyście zarzutów dot. dwóch czynów korupcyjnych. Wedle śledczych, polityk przyjął ponad 1,4 mln zł łapówki za załatwienie dotacji ze środków unijnych oraz 37 tys. zł za załatwienie pracy w Tramwajach Śląskich i katowickiej Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Z uwagi na obawy matactwa, prokuratura wnosiła również o zgodę na areszt parlamentarzysty. Na to jednak Sejm się nie zgodził.