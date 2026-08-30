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Europa

Islandczycy nie chcą do Unii. Są wyniki referendum

Publiczny nadawca RUV poinformował o ostatecznych wynikach referendum. Obywatele Islandii odrzucili propozycję rządu dot. wznowienia negocjacji akcesyjnych z Unią Europejską.

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Zdjęcie ilustracyjne, wygenerowane komputerowo
Zdjęcie ilustracyjne, wygenerowane komputerowo

Przeciwko negocjacjom akcesyjnym opowiedziało się 52,8 proc. uczestników referendum. Za podjęciem działań zmierzających do przyłączenia się kraju do Unii Europejskiej opowiedziało się jedynie 47,2 proc. z nich. Frekwencja wyniosła 82,5 proc. 

Wniosek o przyjęcie do Unii Europejskiej Islandia skierowała w 2009 roku, ale w 2013 roku proces akcesyjny został zamrożony. Ostatnie sondaże przeprowadzone przed referendum wskazywały, że w kraju przeważają zwolennicy wznowienia tego procesu. Okazało się jednak, że jest inaczej. Zwyciężyli ci, którzy w przystąpieniu do wspólnoty europejskiej widzą zagrożenie dla suwerenności kraju, ale również dla lokalnego rolnictwa i branży rybołówstwa. 

Źródło: PAP, Fronda.pl

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