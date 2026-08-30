W uroczystości udział biorą rodziny pomordowanych oraz przedstawiciele polskich i ukraińskich władz. Na miejsce udali się m.in. wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski, minister kultury Marta Cienkowska, zastępca prezesa IPN prof. Karol Polejowski, lider Rozwoju Plus Mateusz Morawiecki czy szef sejmowej komisji spraw zagranicznych Paweł Kowal. Władze Ukrainy reprezentuje wiceminister kultury Iwan Werbycki.

- „Dokumentacja, która się zachowała, źródła historyczne, wspomnienia są zgodne z tym, co rzeczywiście znajdujemy tutaj, prowadząc prace poszukiwawcze, a potem ekshumacyjne. Ten niezwykle wysoki odsetek dzieci i kobiet świadczy o tym, że było to po prostu zaplanowane i przeprowadzone z zimną krwią ludobójstwo”

- powiedział o zbrodni sprzed 83 lat prof. Polejowski.

Szczątki 55 ofiar spoczną na polskim cmentarzu w Ostrówkach.

Ludobójstwo na Wołyniu

30 sierpnia 1943 roku oddziały Ukraińskiej Powstańczej Armii, przy pomocy ukraińskich mieszkańców okolicznych wsi otoczyli polskie wsie Ostrówek i Wolę Ostrowiecką. Mieszkańców zgromadzono na placach szkolnych, a następnie brutalnie wymordowano.