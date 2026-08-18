Dzień: wtorek, 18 sierpnia 2026 Imieniny: Ilony, Heleny, Bronisława

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Wtorek XX tygodnia okresu zwykłego

Pamiętamy

Odeszła Krystyna Kodymowska ps. „Stokrotka”

W wieku 98 lat zmarła Krystyna Kodymowska ps. „Stokrotka” – łączniczka i sanitariuszka Armii Krajowej, uczestniczka Powstania Warszawskiego.

1 min czytania
Fot. gov.pl za: Wikipedia
Fot. gov.pl za: Wikipedia

Informację o śmierci Powstanki Warszawskiej potwierdził Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego Krystyna Kodymowska miała 16 lat. Zaopatrywała rannych jako sanitariuszka Sanitariatu Okręgu Warszawskiego AK „Bakcyl”. Opuściła Warszawę razem z ludnością cywilną, trafiając najpierw do obozu przejściowego, a później na ciężkie roboty. Po wojnie zamieszkała w Gdyni. Została radcą prawnym. Przez dziesięciolecia wytrwale pracowała na rzecz pamięci o powstaniu i jego uczestnikach. 

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 25 sierpnia o godz. 11:30 Mszą świętą w kaplicy Cmentarza Centralnego „Srebrzysko” w Gdańsku-Wrzeszczu.

 

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie
A światłość wiekuista niechaj Jej świeci
Niech odpoczywa w pokoju wiecznym
Amen!

Źródło: Polsatnews.pl, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej