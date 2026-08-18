Odeszła Krystyna Kodymowska ps. „Stokrotka”

Informację o śmierci Powstanki Warszawskiej potwierdził Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

W chwili wybuchu Powstania Warszawskiego Krystyna Kodymowska miała 16 lat. Zaopatrywała rannych jako sanitariuszka Sanitariatu Okręgu Warszawskiego AK „Bakcyl”. Opuściła Warszawę razem z ludnością cywilną, trafiając najpierw do obozu przejściowego, a później na ciężkie roboty. Po wojnie zamieszkała w Gdyni. Została radcą prawnym. Przez dziesięciolecia wytrwale pracowała na rzecz pamięci o powstaniu i jego uczestnikach.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się 25 sierpnia o godz. 11:30 Mszą świętą w kaplicy Cmentarza Centralnego „Srebrzysko” w Gdańsku-Wrzeszczu.

Wieczny odpoczynek racz Jej dać Panie

A światłość wiekuista niechaj Jej świeci

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym

Amen!