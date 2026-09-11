Łącznie w zamachach z 11 września 2001 roku zginęło 2996 osób, w tym sześcioro Polaków (m.in. syn legendarnego polskiego kolarza – Norbert Szurkowski). Po ponad 3 latach od tych tragicznych wydarzeń, dowodzący Al Kaidą Osama Bin Laden oświadczył, że to on jest odpowiedzialny za organizację zamachu.

Zamachy z 11 września były bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia tzw. wojny z terroryzmem, która zaowocowała atakiem USA na rządzony przez talibów Afganistan, gdzie ukrywał się Bin Laden, a potem również na Irak.

Po 20 latach obecności wojsk amerykańskich w Afganistanie, prezydent Joe Biden wydał rozkaz ostatecznego wycofania wojsk USA z tego kraju.