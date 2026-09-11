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Pamiętamy

Dziś 25. rocznica zamachów na World Trade Center

Dokładnie 25 lat temu o poranku, doszło do serii czterech ataków terrorystycznych za pomocą uprowadzonych uprzednio samolotów pasażerskich. 19 islamskich terrorystów z Al Kaidy porwało cztery samoloty. Dwa z nich zostały przez terrorystów skierowane na budynek nowojorskiego WTC, a trzeci na Pentagon. Czwarty atak został udaremniony przez bohaterski opór pasażerów i rozbił się nad niezamieszkałym terenie w Pensylwanii. Jego prawdopodobnym celem miał być Biały Dom lub Kapitol.

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Płonące wieże WTC
Płonące wieże WTC · fot. Kingcat3192, Wikimedia Commons, CC BY-SA 4.0

Łącznie w zamachach z 11 września 2001 roku zginęło 2996 osób, w tym sześcioro Polaków (m.in. syn legendarnego polskiego kolarza – Norbert Szurkowski). Po ponad 3 latach od tych tragicznych wydarzeń, dowodzący Al Kaidą Osama Bin Laden oświadczył, że to on jest odpowiedzialny za organizację zamachu.

Zamachy z 11 września były bezpośrednią przyczyną rozpoczęcia tzw. wojny z terroryzmem, która zaowocowała atakiem USA na rządzony przez talibów Afganistan, gdzie ukrywał się Bin Laden, a potem również na Irak.

Po 20 latach obecności wojsk amerykańskich w Afganistanie, prezydent Joe Biden wydał rozkaz ostatecznego wycofania wojsk USA z tego kraju.

Źródło: tvp info, media

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