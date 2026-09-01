Tak Niemcy zniszczyli Wieluń. Zobacz przejmujący film

W wyniku bombardowania, które Niemcy przeprowadzili o świcie, zginęło nawet 1,2 tys. osób. Przed wybuchem wojny było to 16-tysięczne miasto, leżące 21 km od granicy III Rzeszy.

Wieluń nie był istotnym z punktu widzenia Luftwaffe celem, mimo tego, na miasto zrzucono 380 bomb o łącznej wadze 46 ton. Atak trwał do godziny 14. Historycy twierdzą, że chodziło po prostu o… przetestowanie sprzętu oraz zastraszenie ludności cywilnej.

Poniżej niezwykle poruszający film ukazujący zniszczenia, jakich w mieście dokonały niemieckie bomby.