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Tak Niemcy zniszczyli Wieluń. Zobacz przejmujący film

Dziś obchodzimy rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, która zaczęła się po tym, jak hitlerowskie Niemcy napadły na Polskę. We wrześniu 1939 roku Niemcy zniszczyli wiele polskich miast, w tym Wieluń. Do sieci trafił właśnie przejmujący film ukazujący ogrom zniszczeń.

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Wikipedia, domena publiczna
Wikipedia, domena publiczna

W wyniku bombardowania, które Niemcy przeprowadzili o świcie, zginęło nawet 1,2 tys. osób. Przed wybuchem wojny było to 16-tysięczne miasto, leżące 21 km od granicy III Rzeszy.

Wieluń nie był istotnym z punktu widzenia Luftwaffe celem, mimo tego, na miasto zrzucono 380 bomb o łącznej wadze 46 ton. Atak trwał do godziny 14. Historycy twierdzą, że chodziło po prostu o… przetestowanie sprzętu oraz zastraszenie ludności cywilnej.

Poniżej niezwykle poruszający film ukazujący zniszczenia, jakich w mieście dokonały niemieckie bomby.

Źródło: PAP

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