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Prezydent Nawrocki: Wieluń stał się pierwszym w Polsce symbolem niemieckiego bestialstwa

Dziś nad ranem w Wieluniu rozpoczęły się obchody 87. rocznicy wybuchu II wojny światowej. To właśnie to miasto zostało zostało zbombardowane jako pierwsze i stało się symbolem niemieckich zbrodni.

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Prezydent Karol Nawrocki / Ruiny zbombardowanego Wielunia
Prezydent Karol Nawrocki / Ruiny zbombardowanego Wielunia · fot. Aleksander Zieliński - Sejm RP / Wikipedia, domena publiczna

W liście skierowanym do uczestników obchodów, który odczytał szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, prezydent Karol Nawrocki zaznaczył:

„Wieluń stał się pierwszym w Polsce symbolem niemieckiego bestialstwa i masowej zbrodni na cywilach”.

Dodał, że historycy wciąż badają szczegóły dotyczące dokładnej godziny ataku, liczebności  sił i przebiegu działań, ale:

„[…] istota wydarzeń z 1 września 1939 roku nie pozostawia żadnych wątpliwości: na miasto niemające wojskowego znaczenia, ani obrony przeciwlotniczej Niemcy zrzucili około 140 bomb burzących i zapalających, niszcząc jego zabudowę w trzech czwartych”.

Dodał, że Luftwaffe traktowała szkoły czy szpital jak cele ćwiczeń na poligonie. Podziękował też potomkom ofiar i obrońców miasta, dzięki którym pamięć o wydarzeniach z Wielunia mogła się upowszechnić.

Źródło: dam/PAP

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