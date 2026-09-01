W liście skierowanym do uczestników obchodów, który odczytał szef Biura Polityki Międzynarodowej Marcin Przydacz, prezydent Karol Nawrocki zaznaczył:

„Wieluń stał się pierwszym w Polsce symbolem niemieckiego bestialstwa i masowej zbrodni na cywilach”.

Dodał, że historycy wciąż badają szczegóły dotyczące dokładnej godziny ataku, liczebności sił i przebiegu działań, ale:

„[…] istota wydarzeń z 1 września 1939 roku nie pozostawia żadnych wątpliwości: na miasto niemające wojskowego znaczenia, ani obrony przeciwlotniczej Niemcy zrzucili około 140 bomb burzących i zapalających, niszcząc jego zabudowę w trzech czwartych”.

Dodał, że Luftwaffe traktowała szkoły czy szpital jak cele ćwiczeń na poligonie. Podziękował też potomkom ofiar i obrońców miasta, dzięki którym pamięć o wydarzeniach z Wielunia mogła się upowszechnić.