Przestępczy proceder polegał na sprzedaży m. in. koparek, wózków widłowych oraz ciągników na portalu sprzedażowym. Następnie członkowie grupy dokonywali wypłaty pieniędzy w bankomatach lub transferowali środki pomiędzy różnymi rachunkami bankowymi, aby w konsekwencji dokonać wpłat na poczet rachunków prowadzonych w kryptowalutach. Działalność grupy trwała co najmniej od listopada 2025 roku.

7 zatrzymanych sprawców przestępczego procederu usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, prania pieniędzy oraz oszustwa. Wobec wszystkich sprawców zastosowano środki zapobiegawcze w postaci tymczasowego aresztowania. Za popełnione czyny grozi im kara pozbawienia wolności do 10 lat.

W trakcie dokonanych 20 przeszukań na terenie Śląska oraz innych województw funkcjonariusze zabezpieczyli gotówkę, dokumentację bankową, karty bankomatowe, urządzenia elektroniczne oraz telefony komórkowe. Dokonano również blokad rachunków bankowych należących do sprawców. Sprawa ma charakter rozwojowy.