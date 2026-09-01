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Paliwo w górę o ponad 1 zł na litrze! Obajtek: Zobaczcie, jak łupią Polaków!

Wczoraj stacje paliw w Polsce przeżyły istne oblężenie. Na dzień przed wzrostem cen kierowcy tłumnie ruszyli, by zatankować do pełna. Trudno się dziwić – dziś nastąpił ogromny skok cen – za litr paliwa zapłacimy nawet ponad 1 zł więcej niż wczoraj.

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Daniel Obajtek, paliwo
Daniel Obajtek, paliwo · fot. Screenshot x.com - DanielObajtek / Unsplash.com

Wraz z końcem sierpnia przestał obowiązywać program „Ceny Paliw Niżej”. Wczoraj na niektórych stacjach kierowcy musieli czekać na swoją kolej nawet godzinę. Dziś wrócił 23-procentowy VAT, przez co ceny litra benzyny PB95 wzrosły np. z 6,64 na 7,69 za litr, a w przypadku diesla nawet z 7,31 na 8,44 zł. Jeszcze wczoraj w nagraniu na x.com przed podwyżkami ostrzegał były prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Dodał:

„Za naszych czasów promocja trwała całe wakacje, a czasami nawet dodatkowo we wrześniu. Kiedy była podobna cena ropy, i to przy wyższym kursie dolara, sprzedawaliśmy paliwa po 6 złotych. Tak się łupi dziś Polaków”.

 

 

Źródło: dam/niezalezna.pl,x.com

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