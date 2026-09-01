Wraz z końcem sierpnia przestał obowiązywać program „Ceny Paliw Niżej”. Wczoraj na niektórych stacjach kierowcy musieli czekać na swoją kolej nawet godzinę. Dziś wrócił 23-procentowy VAT, przez co ceny litra benzyny PB95 wzrosły np. z 6,64 na 7,69 za litr, a w przypadku diesla nawet z 7,31 na 8,44 zł. Jeszcze wczoraj w nagraniu na x.com przed podwyżkami ostrzegał były prezes PKN Orlen Daniel Obajtek. Dodał:

„Za naszych czasów promocja trwała całe wakacje, a czasami nawet dodatkowo we wrześniu. Kiedy była podobna cena ropy, i to przy wyższym kursie dolara, sprzedawaliśmy paliwa po 6 złotych. Tak się łupi dziś Polaków”.