Już w 2016 roku grupa badaczy, na której czele stał laureat Narody Nobla w dziedzinie fizyki z 2020 roku Roger Penrose podzieliła się wnioskami ze swoich badań na temat życia pozagrobowego i doświadczeń z pogranicza śmierci. Wedle noblisty, ludzka świadomość, w języku religijnym określana duszą, jest zbiorem informacji przechowywanych w mikrotubulach. Po śmierci człowieka natomiast, wedle Penrose’a, zbiory te opuszczają ludzkie ciało. Stąd też zjawisko znane jako śmierć kliniczna, w czasie którego ludzie widzą słynny tunel lub bliskich zmarłych. Zgodnie z tą teorią, w przypadku chwilowego zatrzymania akcji serca lub śmierci klinicznej, świadomość wychodzi z ciała, a po przywróceniu funkcji życiowych do niego wraca.

W przekonaniu brytyjskiego uczonego, po opuszczeniu ciała świadomość nie przepada, ale dalej istnieje poza nim. W przekonaniu chrześcijan, w dniu paruzji ponownie połączy się z ciałem, które zmartwychwstanie.