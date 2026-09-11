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Duchowość i wiara

Nieśmiertelność ludzkiej duszy. Tak wyjaśnia ją fizyka kwantowa

Nieśmiertelność ludzkiej duszy jest jedną z najważniejszych prawd wiary chrześcijańskiej. Jak ta prawda ma się natomiast do współczesnej nauki. Wyjaśnić ją może fizyka kwantowa, na gruncie której da się dowodzić, iż ludzka świadomość (dusza) opuszcza ciało po śmierci, sama nie ulegając rozkładowi. Takiego dowodzenia podjął się laureat Nagrody Nobla w dziedzinie fizyki Roger Penrose.

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Roger Penrose
Roger Penrose · fot. screenshot - YouTube (This Is IT - Maciej Kawecki)

Już w 2016 roku grupa badaczy, na której czele stał laureat Narody Nobla w dziedzinie fizyki z 2020 roku Roger Penrose podzieliła się wnioskami ze swoich badań na temat życia pozagrobowego i doświadczeń z pogranicza śmierci. Wedle noblisty, ludzka świadomość, w języku religijnym określana duszą, jest zbiorem informacji przechowywanych w mikrotubulach. Po śmierci człowieka natomiast, wedle Penrose’a, zbiory te opuszczają ludzkie ciało. Stąd też zjawisko znane jako śmierć kliniczna, w czasie którego ludzie widzą słynny tunel lub bliskich zmarłych. Zgodnie z tą teorią, w przypadku chwilowego zatrzymania akcji serca lub śmierci klinicznej, świadomość wychodzi z ciała, a po przywróceniu funkcji życiowych do niego wraca.

W przekonaniu brytyjskiego uczonego, po opuszczeniu ciała świadomość nie przepada, ale dalej istnieje poza nim. W przekonaniu chrześcijan, w dniu paruzji ponownie połączy się z ciałem, które zmartwychwstanie.

Źródło: Onet.pl, Fronda.pl

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