Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, zwyciężyłaby w nich Koalicja Obywatelska. Ugrupowanie może liczyć na 31,4 proc. głosów – to wzrost o 1,1 punktu w porównaniu do sondażu sprzed miesiąca. Drugie miejsce w badaniu Opinii24 zajmuje Prawo i Sprawiedliwość z poparciem 17,5 proc. respondentów – to wzrost o 0,3 punktu.

Podium zamyka Konfederacja z poparciem 12,6 proc. osób biorących udział w sondażu. Oznacza to spadek aż o 2,7 punktu w porównaniu z poprzednim sondażem. Kolejne miejsce zajmuje Lewica – wzrost o 0,2 i 7,2 proc. poparcia. Konfederacja Korony Polskiej traci aż 2,1 punktu i może liczyć na poparcie rzędu 6,9 proc. Do Sejmu weszłoby także ugrupowanie Mateusza Morawieckiego Rozwój Plus, które zyskało 0,4 punktu i może liczyć na 5,7 proc. poparcia.

Do Sejmu według badania nie wchodzi Razem (4,2 proc. i spadek o 0,6), PSL (2,2 proc, wzrost o 1,1) i Polska 2050 (1,4 proc., wzrost o 0,1). Zdania nie ma 10,4 proc. a 0,5 proc. chce oddać głos na inne ugrupowanie. Sondaż przeprowadzono w dniach 7-9 września.