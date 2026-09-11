Sprawę relacjonuje niezalezna.pl. Jak czytamy, Cudak ponownie domagał się dostępu do gabinetu rektora-komendanta. Przekonywał, że obecność części osób w wybranych pomieszczeniach Akademii utrudnia mu wykonywanie obowiązków. Jednocześnie zwrócił się do funkcjonariuszy, aby nie dopuszczali dziennikarzy na wyższe piętra budynku, co ostatecznie się nie udało. Reporter TV Republika Wojciech Szymczak argumentował przy tym, że wraz z innymi osobami przebywa na terenie uczelni na zaproszenie jej władz.

Interwencję poselską podjęła poseł Maria Kurowska, która pojawiła się wraz z Adamem Borowskim, Społecznym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Kurowska zarzuciła Cudakowi, że ten próbuje przejąć kierowanie Akademią bez podstawy prawnej.

Obecny konflikt jest ciągiem dalszym wydarzeń z czwartku. Wtedy Cudak również pojawił się w Akademii i przedstawił jako nowy rektor-komendant. Twierdził, że otrzymał prawomocną decyzję ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka, podpisaną dzień wcześniej, która powierzała mu pełnienie obowiązków rektora-komendanta. Akademią nadal kieruje jednak dr Michał Sopiński.