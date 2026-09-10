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Rosyjski atak na zachodzie Ukrainy. Polska poderwała myśliwce, wysłano alerty RCB

„Informujemy, że w związku z aktywnością rosyjskich odrzutowych bezzałogowych statków powietrznych, prowadzących uderzenia na cele w zachodniej części Ukrainy, doszło do krótkotrwałego podniesienia gotowości wybranych sił i środków Systemu Obrony Powietrznej RP” – poinformowało dziś krótko przed godziną 7 Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych.

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Polski F-16
Polski F-16 · fot. Łukasz Golowanow, Konflikty.pl, via Wikimedia Commons

W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych podano:

„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji”.

Zaznaczono, że działania miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Dalej czytamy:

„W związku z ustaniem zagrożenia alarm został odwołany, a uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej”.

W kolejnym komunikacie Dowództwa RSZ czytamy:

„Uwaga. Aktualizacja. W związku z pojawianiem się kolejnych potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, wynikających z aktywności rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych na zachodzie Ukrainy, nadal operuje wojskowe lotnictwo, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego pozostają w odpowiednim stanie gotowości”.

Dodano też:

„Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, monitoruje sytuację oraz przekazuje informacje do właściwych instytucji”.

Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego wysłano komunikaty:

„"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty”.

Aktualizacja miała miejsce przed chwilą, około godziny 8:10:

„UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZAKOŃCZYŁ SIĘ ATAK NA OBSZARZE UKRAINY. BRAK ZAGROŻENIA NA TERYTORIUM RP. ŚLEDŹ KOMUNIKATY”.

 

 

 

 

 

 

Źródło: dam/x.com

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