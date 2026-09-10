W komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych podano:
„Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowództwo Operacyjne RSZ, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, uruchomiło niezbędne siły i środki pozostające w jego dyspozycji”.
Zaznaczono, że działania miały charakter prewencyjny i były ukierunkowane na zapewnienie bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej. Dalej czytamy:
„W związku z ustaniem zagrożenia alarm został odwołany, a uruchomione siły i środki powróciły do standardowej działalności operacyjnej”.
W kolejnym komunikacie Dowództwa RSZ czytamy:
„Uwaga. Aktualizacja. W związku z pojawianiem się kolejnych potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, wynikających z aktywności rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych na zachodzie Ukrainy, nadal operuje wojskowe lotnictwo, a naziemne systemy obrony powietrznej i rozpoznania radiolokacyjnego pozostają w odpowiednim stanie gotowości”.
Dodano też:
„Dowództwo Operacyjne Rodzajów Sił Zbrojnych, poprzez Centrum Operacji Powietrznych – Dowództwo Komponentu Powietrznego, monitoruje sytuację oraz przekazuje informacje do właściwych instytucji”.
Jak podaje Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, do mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego wysłano komunikaty:
„"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty”.
Aktualizacja miała miejsce przed chwilą, około godziny 8:10:
„UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZAKOŃCZYŁ SIĘ ATAK NA OBSZARZE UKRAINY. BRAK ZAGROŻENIA NA TERYTORIUM RP. ŚLEDŹ KOMUNIKATY”.
❗️ Uwaga. Aktualizacja.
W związku z pojawianiem się kolejnych potencjalnych zagrożeń dla bezpieczeństwa polskiej przestrzeni powietrznej, wynikających z aktywności rosyjskich bezzałogowych statków powietrznych na zachodzie Ukrainy, nadal operuje wojskowe lotnictwo, a naziemne… pic.twitter.com/JyrXf14QKn
— Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) September 10, 2026
‼️Uwaga! Alert RCB‼️
"UWAGA! UWAGA! UWAGA! Rosyjski atak powietrzny na terenie Ukrainy. Sytuacja jest monitorowana. W przestrzeni RP operuje polskie lotnictwo. Śledź komunikaty."
Alert RCB został wysłany do odbiorców na terenie woj. podkarpackiego i lubelskiego. pic.twitter.com/kqjmk91QAM
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 10, 2026
‼️Alert RCB - aktualizacja‼️
"UWAGA! UWAGA! UWAGA! ZAKOŃCZYŁ SIĘ ATAK NA OBSZARZE UKRAINY. BRAK ZAGROŻENIA NA TERYTORIUM RP. ŚLEDŹ KOMUNIKATY." pic.twitter.com/omBjUyg8Kq
— Rządowe Centrum Bezpieczeństwa (@RCB_RP) September 10, 2026
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