Przyznał, że sprawa ta nie jest mu obojętna, dodając:

„Szkoda, że tak się dzieje”.

Wiele osób zarówno z otoczenia premiera Morawieckiego, jak i tych, którzy zostali przy Jarosławie Kaczyńskim, ciężko pracowało, także po nocach i w ogromnym stresie na sukces, jakim było dziesięć lat rządów Zjednoczonej Prawicy – wspomniał prezydent Andrzej Duda. Wyraził przy tym nadzieję, że mimo tych różnic możliwe będzie utworzenie szerokiego frontu prawicowego, który mógłby utworzyć nowy rząd.

Podkreślił jasno, że rządy Zjednoczonej Prawicy był okresem ogromnych sukcesów i inwestycji, wobec czego ma nadzieję na to, że osoby, które stały za tymi pozytywnymi zmianami, wrócą jeszcze do władzy.