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Polityka

„Uderz w stół…”. Posła Giertycha zabolały słowa szefa KPRP?

„A gdyby Sejm wybrał konia na sędziego TK? Też mamy uszanować wybór!?” – pyta szef KPRM Zbigniew Bogucki. Z jakiegoś powodu zareagować na te słowa postanowił poseł Roman Giertych.

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Fot. screenshot: YouTube (Telewizja Republika, Janusz Jaskółka)
Fot. screenshot: YouTube (Telewizja Republika, Janusz Jaskółka)

W czasie wczorajszej konferencji prasowej szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki odniósł się do kwestii przyjęcia przez prezydenta ślubowania od osób wybranych przez Sejm na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.

- „Czy jeżeli Sejm, idąc dalej w ten absurd, wzorem jednego z rzymskich cesarzy, postanowiłby wybrać na sędziego Trybunału Konstytucyjnego konia, to też powinniśmy podejść do tego ze zrozumieniem, bo Prezydent RP nie ma instrumentów, żeby to badać?”

- pytał prezydencki minister. 

Przypomniał, że „prezydent jest strażnikiem Konstytucji i chyba nikt nie wyobraża sobie sytuacji, w której Prezydent miałby przyjąć ślubowanie od osoby, co do której nie zostały wyjaśnione podstawowe informacje związane ze stażem pracy, który wynika wprost z ustawy i jest konieczny do tego, żeby ubiegać się o to stanowisko”. Chodzi oczywiście o byłego ministra ds. nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu Macieja Berka. 

„Uderz w stół, a nożyce się odezwą”

Słowami ministra Boguckiego wywołany do tablicy poczuł się z jakiegoś powodu poseł KO Roman Giertych.

- „Karol Nawrocki na swego przedstawiciela w Sejmie wybrał osła i my ten wybór uszanowaliśmy. A przecież koń to szlachetniejsze zwierzę niż osioł”

- spróbował obrazić szefa KPRP.

Źródło: X.com, Fronda.pl

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