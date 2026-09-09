Wyrok ogłosił w środę sędzia Piotr Głogowski. Duchowny pozostaje w areszcie, a na sali rozpraw nie było ani jego, ani jego obrońcy.

14 lat więzienia i dożywotni zakaz pracy z małoletnimi

Prokuratura oskarżyła ks. Jacka K. o dziewięć przestępstw na szkodę małoletnich. Status pokrzywdzonych otrzymało siedem osób.

Sąd wymierzył duchownemu karę łączną 14 lat pozbawienia wolności. Orzekł także obowiązek wypłaty odszkodowań na rzecz ofiar oraz zakazy kontaktowania się i zbliżania do pokrzywdzonych.

Ks. Jacek K. dożywotnio nie będzie mógł zajmować stanowisk ani prowadzić działalności związanej z edukacją, wychowaniem, leczeniem i opieką nad małoletnimi. Przez 15 lat nie będzie mógł również przebywać w miejscach związanych z dziećmi.

Proces rozpoczął się w lutym i był prowadzony z wyłączeniem jawności ze względu na charakter zarzutów.

Duchowny przez około 12 lat był proboszczem w Mostku, a także nauczycielem religii w szkole w Gołczy. W październiku 2024 roku został zatrzymany po policyjnych czynnościach prowadzonych na terenie parafii.

W sprawie pojawił się też wątek wcześniejszych zawiadomień dotyczących zachowania księdza wobec dzieci. W 2021 roku pojawiły się wobec niego zarzuty dotyczące niepokojących zachowań w jednej ze szkół w Dąbrowie Górniczej. Rok później prokuratura uznała, że nie doszło do przestępstwa. Pod koniec 2024 roku Prokuratura Okręgowa w Sosnowcu wznowiła jednak tamto śledztwo.

Na obecnym etapie nie potwierdzono, by wcześniejsza sprawa była bezpośrednio związana z aktualnym aktem oskarżenia.