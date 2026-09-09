Nowy pakiet ma wzmocnić ukraińską obronę powietrzną i wpisuje się w szersze działania państw wspierających Kijów w wojnie z Rosją.

Polska dołącza do kolejnych deklaracji wsparcia

– Polska przygotowuje nowy pakiet pomocowy o wartości 50 mln euro, który będzie obejmował m.in. sprzęt obrony przeciwlotniczej – poinformował wiceminister obrony Paweł Zalewski w komentarzu dla Polsat News.

Temat wsparcia Ukrainy był omawiany 8 września podczas spotkania online Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy, znanej jako grupa Ramstein. Strona ukraińska przedstawiła partnerom aktualne potrzeby oraz sytuację na froncie.

Kolejne deklaracje złożyły również inne państwa. Niemcy zapowiedziały dodatkowe pociski przechwytujące do systemów Patriot i samolotów F-16 oraz finansowanie zakupu dronów. Wielka Brytania ma przeznaczyć 100 mln funtów na amerykańskie uzbrojenie w ramach mechanizmu PURL i przekazać kolejne tysiące bezzałogowców.

Holandia zadeklarowała 300 mln dolarów na projekt „Linia dronów” i 300 pocisków do zwalczania bezzałogowców. Norwegia ma zrealizować wcześniej zapowiedziany pakiet o wartości 200 mln dolarów, przeznaczony m.in. na pociski do systemów Patriot.

Wsparcie zapowiedziały również Estonia, Hiszpania, Litwa i Szwecja.

Ministerstwo Obrony Ukrainy podziękowało partnerom za dalszą pomoc wojskową i finansową.

Nowy pakiet z Polski będzie kolejnym elementem wsparcia Kijowa. Na razie nie podano pełnej listy sprzętu, który ma trafić na Ukrainę, ani dokładnego terminu jego przekazania.