Dzień: środa, 9 września 2026 Imieniny: Piotra, Sergiusza, Doroty

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Środa XXIII tygodnia okresu zwykłego

Uwaga

Pociąg Intercity wykoleił się na Mazowszu. Na pokładzie 150 osób

W Przysusze na Mazowszu wykoleił się pociąg PKP Intercity relacji Lublin Główny – Szczecin Główny. Według wstępnych informacji składem podróżowało około 150 osób. Na miejscu pracują służby, a ruch kolejowy na odcinku został wstrzymany.

1 min czytania
Wykolejenie pociągu Intercity, Przysucha
Wykolejenie pociągu Intercity, Przysucha · fot. via - X - PLK SA

Do zdarzenia doszło po godz. 11. Według wstępnych ustaleń pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym na przejeździe kolejowym w Sokolnikach.

Lokomotywa znalazła się na przeciwległym torze

– Na miejscu zdarzenia trwają czynności. Był to pociąg Intercity, mogę potwierdzić, że się wykoleił – powiedziała polsatnews.pl sierż. Aleksandra Bałtowska z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.

Bryg. Łukasz Darmofalski z KW PSP w Warszawie przekazał z kolei Interii, że w wyniku zderzenia doszło do wykolejenia składu.

– Na pewno lokomotywa jest na przeciwległym torze, znajduje się na boku i częściowo wagony również znajdują się na boku – powiedział.

Strażacy uwolnili osobę podróżującą samochodem ciężarowym. Na razie nie ma potwierdzonych informacji o osobach rannych wśród pasażerów pociągu.

Polskie Linie Kolejowe poinformowały:

– Wstrzymany ruch pociągów na linii kolejowej nr 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą. O godz. 11:25 pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny – Szczecin Główny w Sokolnikach wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony w sygnalizację świetlną. Na miejscu pracują służby.

Źródło: mp/Polsat News, Interia, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej