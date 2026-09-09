Do zdarzenia doszło po godz. 11. Według wstępnych ustaleń pociąg zderzył się z samochodem ciężarowym na przejeździe kolejowym w Sokolnikach.

Lokomotywa znalazła się na przeciwległym torze

– Na miejscu zdarzenia trwają czynności. Był to pociąg Intercity, mogę potwierdzić, że się wykoleił – powiedziała polsatnews.pl sierż. Aleksandra Bałtowska z Komendy Powiatowej Policji w Przysusze.

Bryg. Łukasz Darmofalski z KW PSP w Warszawie przekazał z kolei Interii, że w wyniku zderzenia doszło do wykolejenia składu.

– Na pewno lokomotywa jest na przeciwległym torze, znajduje się na boku i częściowo wagony również znajdują się na boku – powiedział.

Strażacy uwolnili osobę podróżującą samochodem ciężarowym. Na razie nie ma potwierdzonych informacji o osobach rannych wśród pasażerów pociągu.

Polskie Linie Kolejowe poinformowały:

– Wstrzymany ruch pociągów na linii kolejowej nr 22 na szlaku między Wolanowem a Przysuchą. O godz. 11:25 pod pociąg Intercity relacji Lublin Główny – Szczecin Główny w Sokolnikach wjechał samochód ciężarowy. Przejazd wyposażony w sygnalizację świetlną. Na miejscu pracują służby.