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Groził detonacją ładunku na poznańskim dworcu

Groźby wysadzenia dworca i posiadania materiałów wybuchowych postawiły na nogi służby w Poznaniu. 23-letni Polak, który na lotnisku Poznań-Ławica chciał wymusić możliwość wylotu do Gruzji, został natychmiast obezwładniony przez funkcjonariuszy Straży Granicznej.

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Aresztowanie
Aresztowanie · fot. strazgraniczna.pl

Przebieg zdarzenie

Do niebezpiecznego incydentu doszło 8 września na lotnisku w Poznaniu-Ławicy. 23-letni Polak, który chciał polecieć do Gruzji, poinformował obsługę lotniska, że posiada materiały wybuchowe. Mężczyzna zagroził, że jeśli nie odleci do Gruzji, to zdetonuje ładunek wybuchowy znajdujący się w zielonej walizce na dworcu głównym w Poznaniu. 

Funkcjonariusze z Zespołu Interwencji Specjalnych Straży Granicznej wykorzystując chwyty obezwładniające i środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek natychmiast obezwładnili 23-latka. Przeprowadzili także kontrolę pod kątem posiadania przez mężczyznę przedmiotów niebezpiecznych lub urządzeń i materiałów wybuchowych. Nie znaleziono takich przedmiotów.

W związku z potencjalnym zagrożeniem ewakuowano poznański dworzec. Mundurowi odnaleźli pozostawioną bez nadzoru zieloną walizkę, którą sprawdzili pod kątem zagrożeń pirotechnicznych – bez zastrzeżeń. 

23-latka zatrzymano za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu. Mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom poznańskiej policji. Za zarzucany mu czyn tj. wywołanie fałszywego alarmu grozi kara do 8 lat więzienia.

Źródło: mp/strazgraniczna.pl

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