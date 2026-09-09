Groził detonacją ładunku na poznańskim dworcu

Przebieg zdarzenie

Do niebezpiecznego incydentu doszło 8 września na lotnisku w Poznaniu-Ławicy. 23-letni Polak, który chciał polecieć do Gruzji, poinformował obsługę lotniska, że posiada materiały wybuchowe. Mężczyzna zagroził, że jeśli nie odleci do Gruzji, to zdetonuje ładunek wybuchowy znajdujący się w zielonej walizce na dworcu głównym w Poznaniu.

Funkcjonariusze z Zespołu Interwencji Specjalnych Straży Granicznej wykorzystując chwyty obezwładniające i środki przymusu bezpośredniego w postaci kajdanek natychmiast obezwładnili 23-latka. Przeprowadzili także kontrolę pod kątem posiadania przez mężczyznę przedmiotów niebezpiecznych lub urządzeń i materiałów wybuchowych. Nie znaleziono takich przedmiotów.

W związku z potencjalnym zagrożeniem ewakuowano poznański dworzec. Mundurowi odnaleźli pozostawioną bez nadzoru zieloną walizkę, którą sprawdzili pod kątem zagrożeń pirotechnicznych – bez zastrzeżeń.

23-latka zatrzymano za fałszywe zawiadomienie o zagrożeniu. Mężczyzna został przekazany funkcjonariuszom poznańskiej policji. Za zarzucany mu czyn tj. wywołanie fałszywego alarmu grozi kara do 8 lat więzienia.