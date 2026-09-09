„Niedouczone chamidło”. Prof. Żerko mocno o ministrze Motyce

Prezydent Karol Nawrocki skierował pod koniec lipca ustawę o podatku od nadzwyczajnych zysków firm paliwowych do Trybunału Konstytucyjnego.

- „Prawo ma wejść w życie w sierpniu, ale podatek miałby obejmować dochody uzyskiwane już od początku marca. Oznacza to próbę opodatkowania działalności z mocą wsteczną”

- wskazał, uzasadniając swoją decyzję.

Decyzja głowy państwa bardzo zabolała rządzących. Do sprawy na antenie TVP Info w likwidacji wrócił minister energii Miłosz Motyka.

- „Prezydent nie zgodzi się na rozwiązanie, które jest przyjmowane i było przyjmowane także w Polsce przez lata, jest przyjmowane w innych państwach europejskich. Nie zgodzi się na opodatkowanie zysków koncernów naftowych wygenerowany kosztem polskich kierowców. To jest jego deklaracja, jest prezydentem koncernów naftowych wprost”

- grzmiał reprezentant rządu Donalda Tuska.

Wystąpienie ministra w dosadnych słowach skomentował prof. Stanisław Żerko.

- „Ale że takie niedouczone chamidło odzywa się w ten sposób o głowie państwa...”

- napisał na X.com.