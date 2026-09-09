Dzień: środa, 9 września 2026 Imieniny: Piotra, Sergiusza, Doroty

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Środa XXIII tygodnia okresu zwykłego

Polityka

Niebezpieczny incydent w Kielcach! Ukrainiec z amunicją próbował dostać się na targi

Do niepokojącego zdarzenia doszło wczoraj podczas XXXIV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Na teren wydarzenia, w którym udział brał szef MON, próbował wejść obywatel Ukrainy z amuniacją.

1 min czytania
Fot. screenshot: YouTube (Targi Kielce)
Fot. screenshot: YouTube (Targi Kielce)

Pracownicy ochrony, którzy odkryli „niebezpieczne przedmioty” u mężczyzny, zaalarmowali policję.

- „Po chwili na miejscu pojawili się policjanci i ustalili, że na teren targów usiłował wejść 43-letni obywatel Ukrainy, który miał przy sobie kilka sztuk amunicji”

- wyjaśnił w rozmowie z Polsatnews.pl kom. Damian Janus z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

- „Ustalane jest, w jaki sposób wszedł w posiadanie amunicji i co było jego celem, czemu chciał ją wnieść”

- dodał.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury. 

Jak zauważa Polsatnews.pl, do zdarzenia doszło tuż przed wystąpienie wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Później na targach występował też prezydent Karol Nawrocki.

 

Źródło: wPolityce.pl, Fronda.pl

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej