Pracownicy ochrony, którzy odkryli „niebezpieczne przedmioty” u mężczyzny, zaalarmowali policję.

- „Po chwili na miejscu pojawili się policjanci i ustalili, że na teren targów usiłował wejść 43-letni obywatel Ukrainy, który miał przy sobie kilka sztuk amunicji”

- wyjaśnił w rozmowie z Polsatnews.pl kom. Damian Janus z Zespołu Prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Kielcach.

- „Ustalane jest, w jaki sposób wszedł w posiadanie amunicji i co było jego celem, czemu chciał ją wnieść”

- dodał.

Mężczyzna został zatrzymany i doprowadzony do prokuratury.

Jak zauważa Polsatnews.pl, do zdarzenia doszło tuż przed wystąpienie wicepremiera i ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Później na targach występował też prezydent Karol Nawrocki.