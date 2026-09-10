Niestety za zakończeniem negocjacji budżetowych do końca tego roku jest także Donald Tusk, mimo tego ,że projekt budżetu przedłożony przez przewodniczącą KE Ursulę von der Leyen, a przygotowany przez komisarza z Polski, Piotra Serafina, najbliższego współpracownika Tuska, gdy ten był szefem Rady Europejskiej, jest dla naszego kraju niekorzystny.

2. Właśnie o tym rozmawialiśmy wczoraj w Karpaczu ,razem z byłą premier a teraz europoseł Beatą Szydło, byłą minister rodziny a teraz europoseł Marzeną Maląg i byłym ministrem ds. integracji europejskiej i wieloletnim europosłem Jackiem Sariusz-Wolskim, a debatę moderował europoseł Bogdan Rzońca. Podczas tej debaty podkreśliłem, że jedną z najważniejszych kwestii którą Polska powinna podnosić są tzw. nowe zasoby własne, czyli pięć nowych unijnych podatków, które miałyby do budżetu UE dostarczać średniorocznie przynajmniej 44 mld euro, Trzeba przy tym podkreślić, że zgoda każdego kraju członkowskiego na nowe unijne podatki, to oddanie części swojej suwerenności na rzecz Unii Europejskiej, co więcej przenoszenie tych kompetencji na poziom KE, jest kolejnym krokiem na drodze tworzenia superpaństwa. Chodzi o 25% udział unijnego budżetu w dochodach z UE ETS, które to wpływy były do tej pory w 100% dochodami budżetów krajowych, podatek graniczny CBAM, podatek od e-odpadów, udział w podatku akcyzowym od papierosów i podatek od dużych firm osiągających roczne obroty netto powyżej 100 mln euro ( kwotowe stawki od 100 tys euro do 750 tysięcy euro, dla firm mających obroty netto powyżej 750 mln euro).

3. Przypomniałem, że że obecny system zasilania unijnego budżetu jest co do zasady oparty na składce od DNB (Dochód Narodowy Brutto), oznacza, że kraje zamożne UE, nawet uwzględniając przyznane im rabaty, płacą kwotowo składki znacznie wyższe niż kraje mniej zamożne, Proponowana zmiana tego systemu polegająca na zastępowaniu tak liczonej składki częściowo unijnymi podatkami ( nowa struktura dochodów ok. 80 składka zależna od DNB, ok. 20% nowe unijne podatki) szczególnie tymi o charakterze ekologicznym, znacznie mocniej obciąża kraje mniej zamożne, niż te zamożne. Potwierdzają to już twarde dane związane z obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku unijną opłatą od nieprzetworzonego plastiku, Polska jest obciążona z tego tytułu składką w wysokości ok. 2 mld zł rocznie, bowiem przez 6 lat wpłaciliśmy z tego tytułu aż 2,75 mld euro. Polska jest obciążona z tego tytułu ok. 3-krotnie mocniej, niż gdyby płaciła składkę zależną od DNB i najprawdopodobniej identycznie będzie w tym przypadku, gdyby wspomniane wyżej nowe podatki o charakterze ekologicznym zostały przyjęte w ramach tego wieloletniego budżetu.

4. Ale nie tylko nowe unijne podatki są niekorzystne dla naszego kraju, także propozycja jednego Funduszu, z którego będzie finansowana polityka spójności , polityka regionalna oraz Wspólna Polityka Rolna, a środki mają być wydatkowanie po spełnianiu kolejnych „kamieni milowych” jest tak naprawdę ubezwłasnowolnieniem władz poszczególnych państw członkowskich. Ten jeden Fundusz oznacza także wewnętrzną „wojnę”, w której będą uczestniczyć nie tylko poszczególne resorty mające dotychczas własne program sektorowe, rolnicy mający WPR, a także 16 samorządów województw , które do tej pory miały oddzielne programy regionalne z wydzielonymi środkami finansowymi na kolejne 7 lat. No i Fundusz Konkurencyjności to pomysł na transfer dużych unijnych środków do najbardziej rozwiniętych krajów UE, w celu wspierania przemysłów wysokich technologii, a więc dużych zachodnich koncernów, wspieranych przez tamtejsze duże ośrodki naukowe, kraje Europy Środkowo-Wschodniej znowu obejdą się smakiem, a chodzi przecież o blisko 600 mld euro na 7 lat.

5. Mimo bardzo poważnych zastrzeżeń do tego budżetu, rząd Tuska wydaje się być z niego zadowolony, bo w ramach koperty krajowej mamy otrzymać ok 123 mld euro, tyle tylko, że w całości środki te są obwarowane mechanizmem warunkowości i kamieniami milowymi, tak jak środki z KPO, w tym także środki na WPR co jest wręcz skandalem . Tyle tylko, że jak na to wszystko wskazuje, Polska w ciągu 7 lat, może być obciążona składką w wysokości ok 80 mld euro i wpłatami z tytułu nowych unijnych podatków na kwotę przynajmniej 20 mld euro w ciągu 7 lat , a być może nawet wyższa. Przy czym o ile obciążenie składką i podatkami jest bezwarunkowe, to środki z z koperty narodowej są przekazywane tak naprawdę uznaniowo i o tym przekonała się Polska pod rządami Prawa i Sprawiedliwości w przypadku środków z KPO. Dobrze, ze nowe zasoby własne w Polsce muszą zostać przyjęte ustawą, a czy wejdzie ona w życie zależy od prezydenta i w tej sprawie został już wysłany sygnał ostrzegawczy z jego Kancelarii wprost do premiera Tuska podczas ostatniego posiedzenia Sejmu, więc miejmy nadzieję, że to ostrzeżenie podziała i co więcej zostanie wykorzystane przez szefa rządu jako atut w końcówce negocjacji budżetowych. Zresztą podsumowujący debatę minister Jacek Sariusz-Wolski, pełniący obecnie także funkcję doradcy prezydenta Karola Nawrockiego, wyraźnie stwierdził ,że z punktu widzenia Polski, najlepszy byłby impas w negocjacjach budżetowych, bo przecież jeżeli wieloletni budżet nie zostanie przyjęty, to UE będzie funkcjonowała w oparciu budżet z obecnej perspektywy finansowej, oczywiście odpowiednio zwaloryzowany, a ten będzie znacznie korzystniejszy dla Polski, niż obecne propozycje Komisji Europejskiej.