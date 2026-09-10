Sprawa dotyczy 32-letniego obywatela Ukrainy, który swoim zachowaniem naruszał obowiązujący porządek prawny. Przebywając na terytorium powiatu opolskiego 32-latek popełniał notorycznie przestępstwa i wykroczenia w ruchu drogowym, co świadczy o jego lekceważącym stosunku względem polskiego porządku prawnego, powodując tym samym zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Mężczyzna był notowany między innymi za kierowanie pojazdem mechanicznym znajdując się pod wpływem alkoholu nie posiadając uprawnień do kierowania i naruszenie sądowego zakazu kierowania pojazdami.

W związku z ustaleniami opolscy kryminalni w poniedziałek zatrzymali 32- latka, którego przekazali funkcjonariuszom Straży Granicznej z wnioskiem o wydanie decyzji zobowiązującej 32-letniego obywatela Ukrainy do opuszczenia terytorium Polski i zakazie jego wjazdu do Strefy Schengen. Teraz dalsze czynności w tej sprawie prowadzą funkcjonariusze Straży Granicznej.