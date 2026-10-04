Nie żyje Waldemar Krysiak. Popularny bloger miał 36 lat

- „Z ogromnym bólem informuję, że dziś w nocy zmarł mój najbliższy przyjaciel Waldemar Krysiak – Myślozbir”

- napisał Warszawski na X.com.

- „Waldek był dla tysięcy osób głosem, który znali z internetu. Dla mnie był przede wszystkim jednym z najbliższych ludzi w moim życiu i w tej chwili bardzo trudno mi znaleźć słowa. Proszę, podajcie tę wiadomość dalej, żeby dotarła do osób, które Waldka znały, czytały, oglądały i które były z nim związane przez te wszystkie lata”

- dodał.

W kolejnym wpisie wyjaśnił, że przyczyną śmierci był zawał serca.

Na razie nie przekazano informacji na temat uroczystości pogrzebowych.

Gej przeciwko światu

Śp. Waldemar Krysiak był znany w mediach społecznościowych jako „Gej przeciwko światu”, a później „Myślozbir”. Nie ukrywał swojej homoseksualnej orientacji, stanowczo krytykując przy tym ideologię gender i środowiska LGBT. Publikował na łamach Tygodnika Solidarność oraz portalu Tysol.pl.

Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie

A światłość wiekuista niechaj Mu świeci

Niech odpoczywa w pokoju wiecznym

Amen!